還原吳忠達陣亡前一刻 台籍戰友哽咽：他腰部被炸出大洞

烏克蘭台籍傭兵吳忠達（左）不幸在烏東戰場遭遇猛烈砲火喪命，同隊台籍戰友潘文揚（右）今哽咽還原吳忠達陣亡前一刻，指砲彈擊中阿達，兩人僅距離6公尺，阿達腰部被炸一個大洞。圖／取自牧師黃春生臉書

烏克蘭 台籍傭兵吳忠達不幸在烏東戰場遭遇猛烈砲火喪命，同隊台籍戰友潘文揚今接受媒體視訊時，哽咽還原吳忠達陣亡前一刻，指砲彈擊中阿達時，兩人僅距離6公尺，阿達腰部被炸一個大洞，痛喊沒辦法動，同隊還有22名戰友也殉職。

曾在吳忠達生前和他聯繫的牧師黃春生指出，阿達不幸殉職後，和他同小隊的台籍戰友潘文揚，不忍阿達家屬受媒體打擾，在撤退到安全區後，這幾日情緒已經稍緩，遂主動表達可幫家屬分擔媒體關注，願接受媒體視訊，由他來告訴大家當時發生了什麼事。

潘文揚在接受媒體視訊時還原吳忠達命喪戰場前一刻的狀況，指當時和俄軍交戰時，先是一枚砲彈炸到距離他2公尺的地方，他瞬間耳鳴完全聽不到任何聲音，後第二發砲彈擊中阿達，2人僅距離6公尺，潘哽咽回憶說，當時阿達的腰部被砲彈炸出一個大洞，瞬間失血，當下痛得喊「我無法動」。

潘指出，當時俄軍持續朝他們的陣地射擊，一次就發出幾十發的砲彈，且全是120重砲，讓他們沒辦法對吳忠達進行任何的急救；因同隊小隊長及另名隊友都身受重傷，一行人只好趕緊撤退到後方，他哽咽地說：「我們就只能看著阿達倒在那個地方」。

牧師黃春生說，潘文揚告知吳忠達目前遺體仍在前線，將等戰事稍歇，才能由戰友取回遺體，目前由外交部交涉相關後事處理事宜。