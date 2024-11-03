台灣男同志到美求代孕 歷經4年期待與失望 終於升格奶爸

台灣同志家庭權益促進會理事鄒宗翰今年9月底剛升格為奶爸，他分享初為人父的喜悅背後，是走過逾4年代孕求子的艱辛。圖／鄒宗翰提供

10月下旬，台北同志 大遊行，許多代孕仲介業者趁機廣告宣傳，愈來愈多男同志家庭至國外尋找代孕，但費用都是新台幣二、三百萬起跳。台灣同志家庭權益促進會理事鄒宗翰今年9月底剛升格為奶爸，他說，四年多前就開始計畫尋找代理孕母，上網蒐集許多資料，為了擁有下一代而努力。

從同志婚姻合法化到想要有自己的小孩，鄒宗翰表示，一路走來真的不容易。尤其是遠赴海外求子，已經花了大筆的資金，但錢是其次，最折磨人的是「不確定性」，不曉得到底會不會成功。光是到國外尋找捐卵者、代孕者，就已經是一大挑戰，心理壓力非常大，但因為台灣不合法，只能到異國圓夢。

鄒宗翰跟另一半都有提供精子，經過基因檢測 ，依胚胎健康順序挑選最適合的。而代理孕母又是另一個考驗的開始，四年多前正值疫情，美國也出現代孕者荒，在找到適合的人後，還要克服醫學、法律等問題。中間也曾經植入胚胎失敗過，求子的過程就跟一般不孕症夫妻一樣，擦乾眼淚再來一次；還好，今年終於迎來喜訊。

鄒宗翰分享，美國的代孕制度非常完善，法律規範也非常清楚，各方人權、權益都有團體協助。自己因為做足了功課，了解美國合法代孕所以不擔心，反而是身旁親友提出疑問：你們會不會被騙啊？確定那是你們的親生小孩嗎？其實如果制度夠完善，這些都不會是問題。

回到台灣，鄒宗翰認為，應該讓想生育的人可以更容易生小孩，不必花大筆錢到國外求子，甚至鋌而走險到東南亞 、俄羅斯、南美洲等其它國家的醫療機構，到了當地才發現遇到黑心仲介、無法律保障、以非法管道進行等。