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吳忠達戰死烏克蘭「若我發生意外，讓我留在這裡」

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吳忠達戰死烏克蘭 曾說「若我發生意外，讓我留在這裡」

記者張議晨／高雄即時報導
俄烏戰事激烈，台灣志願傭兵吳忠達加入烏克蘭，不幸在戰場遇猛烈砲擊身亡；台灣牧師黃春生貼文指阿達遺體還在戰場。圖／取自牧師黃春生臉書
俄烏戰事激烈，台灣志願傭兵吳忠達加入烏克蘭，不幸在戰場遇猛烈砲擊身亡；台灣牧師黃春生貼文指阿達遺體還在戰場。圖／取自牧師黃春生臉書

台籍雇傭兵吳忠達證實在烏俄交戰時戰亡，成第2名在烏俄戰場喪命的人。高雄市政府今上午指派轄區區長前往吳家慰問，吳去年奔赴前線，曾受傷短暫回台休養，今年中二度赴烏克蘭戰場，他曾向家人提及「若我發生意外，不要遠赴烏克蘭找我，就讓我留在這」，顯然已對後事做好準備。

吳忠達為陸軍特戰兵義務役退伍，本身對軍事熱衷，去年加入烏克蘭國際軍團，後來戰鬥過程中遭火炮擊傷，短暫回台休整後，今年重回前線，出國前夕，6月21日前往海軍陸戰隊備役士官長全國協會拜會，獲該會資助費用，也盼吳能凱旋歸國，不料今年10月底傳出陣亡消息。

當時接待他的海軍陸戰隊備役士官長全國協會創會會長趙武章，曾與吳忠達短暫聊天，今回憶過程，一度哽咽，「跟他聊天感受到中華民國軍人的榮譽感與堅強，我相信吳的愛國心、剽悍度絕對無庸置疑。」

與烏克蘭志願兵都有聯繫的牧師黃春生今受訪透露，吳忠達的遺體還在前線，因雙方烏俄交戰仍激烈，無法取回遺體，這些狀況都是和吳同一小隊的台籍戰友文揚轉述，幸文揚目前人平安。

吳忠達小隊每次任務約為期5天，退回後方休整時可與家人聯繫，吳定期都會與家人報平安，但俄烏戰事膠著，前線戰況激烈，吳也擔心發生意外。

他曾向家人交代後事「若我發生意外，不要遠赴烏克蘭找我，就讓我留在這」，吳母斥他不要說些不吉利的話，一切平安照顧好自己。

據了解，吳忠達的父母在吳年輕時已離婚，吳和妻子育有2子1女，吳離婚後，帶著長子和母親同住，另13歲的女兒和12歲的兒子則歸吳的父親撫養。對於兒子吳忠達戰死烏克蘭一事，身體狀況不佳的吳父透過他人轉述，沒辦法去烏克蘭。

吳忠達母親設籍高雄市，市府今指派轄區區長前往吳家慰問，吳在烏克蘭陣亡消息傳回台灣後，全家今陷入低潮，市府及外交部已協助吳母及就讀高中的大兒子申辦護照，將協助吳家前往烏克蘭辦理後事。

吳忠達（右）今年6月21日拜訪趙武章（中），特別拿出烏克蘭旗幟與趙合影，兩人許諾...
吳忠達（右）今年6月21日拜訪趙武章（中），特別拿出烏克蘭旗幟與趙合影，兩人許諾凱旋後大吃一頓，但約定未成卻傳出壞消息。（圖／台海軍陸戰隊備役士官長全國協會提供）

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