康芮直撲引關注 CNN大讚台灣：應對強颱紀錄良好

颱風康芮直撲台灣引外媒關注。美聯社

颱風康芮直撲台灣，造成全台各地大小災情，BBC、衛報、紐約時報 等紛紛報導，其中CNN更大讚，儘管部分山區的偏遠村莊易受土石流影響，但台灣應對強颱的紀錄良好。此外路透報導，台積電 （TSMC）稱預計不會受到嚴重影響。

CNN報導，康芮31日下午從台東沿岸登陸，根據聯合颱風警報中心（JTWC）數據，風速接近時速200公里，相當於3級颶風。台灣中央氣象署也指出，康芮最大風速半徑達到320公里，是1996年賀伯颱風以來的最大規模風暴。

在颱風來襲之前，政府與相關單位已下令停班停課，股市暫停交易，減少鐵路與捷運 班次，取消數百個飛機航班，以及離島之間的渡輪服務。但南投縣一名56歲女性駕車時，遭倒下的樹木砸死，全島至少83人受傷。

報導大讚，「整體而言，台灣在應對大型颱風方面有著良好紀錄，儘管位於多山地區的偏遠村莊，可能特別容易受到土石坍方影響。」同時軍方已動員逾3萬4000名士兵協助救災，30日也有超過8600人從高風險地區撤離。

路透則報導，台灣半導體製造公司台積電面對康芮的來襲，已在所有工廠和建設工地啟動例行對應的颱風的準備程序。該公司在一封電子郵件聲明中說：「我們預計康芮颱風對營運不會有重大影響。」

BBC報導稱，如此大的颱風，在一年之中這麼晚的時間到來，實屬罕見。根據台灣氣象局說法，台灣颱風季節正常落在7月至9月，並引述一名花蓮民眾說法稱，自己70歲了還沒看過這麼晚來的颱風。

海洋科學家指出，自7月以來，全球海平面溫度接近歷史新高，代表可以供給風暴的能量也增加。