我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何挑選最好的牛排 3位肉販都這麼說

布碌崙華社商家萬聖節派過期食品 家長怒：沒良知

康芮直撲引關注 CNN大讚台灣：應對強颱紀錄良好

編譯徐榆涵／即時報導
颱風康芮直撲台灣引外媒關注。美聯社
颱風康芮直撲台灣引外媒關注。美聯社

颱風康芮直撲台灣，造成全台各地大小災情，BBC、衛報、紐約時報等紛紛報導，其中CNN更大讚，儘管部分山區的偏遠村莊易受土石流影響，但台灣應對強颱的紀錄良好。此外路透報導，台積電（TSMC）稱預計不會受到嚴重影響。

CNN報導，康芮31日下午從台東沿岸登陸，根據聯合颱風警報中心（JTWC）數據，風速接近時速200公里，相當於3級颶風。台灣中央氣象署也指出，康芮最大風速半徑達到320公里，是1996年賀伯颱風以來的最大規模風暴。

在颱風來襲之前，政府與相關單位已下令停班停課，股市暫停交易，減少鐵路與捷運班次，取消數百個飛機航班，以及離島之間的渡輪服務。但南投縣一名56歲女性駕車時，遭倒下的樹木砸死，全島至少83人受傷。

報導大讚，「整體而言，台灣在應對大型颱風方面有著良好紀錄，儘管位於多山地區的偏遠村莊，可能特別容易受到土石坍方影響。」同時軍方已動員逾3萬4000名士兵協助救災，30日也有超過8600人從高風險地區撤離。

路透則報導，台灣半導體製造公司台積電面對康芮的來襲，已在所有工廠和建設工地啟動例行對應的颱風的準備程序。該公司在一封電子郵件聲明中說：「我們預計康芮颱風對營運不會有重大影響。」

BBC報導稱，如此大的颱風，在一年之中這麼晚的時間到來，實屬罕見。根據台灣氣象局說法，台灣颱風季節正常落在7月至9月，並引述一名花蓮民眾說法稱，自己70歲了還沒看過這麼晚來的颱風。

海洋科學家指出，自7月以來，全球海平面溫度接近歷史新高，代表可以供給風暴的能量也增加。

台積電 紐約時報 捷運

上一則

柯文哲再羈押2個月 民眾黨批政治追殺呼籲沒證據就放人

下一則

他批劉德華媚共狠遭打臉 改口「他們國家的事，尊重」

延伸閱讀

趙正平成康芮颱受災戶 愛車遭砸怨罵「朋友多有鳥用」

趙正平成康芮颱受災戶 愛車遭砸怨罵「朋友多有鳥用」
「誰當選都一樣」中國民眾關注美國選情 稱美中緊張局勢仍在

「誰當選都一樣」中國民眾關注美國選情 稱美中緊張局勢仍在
50歲男颱風後整理環境全身紅疹 醫：小心植物昆蟲誘發過敏反應

50歲男颱風後整理環境全身紅疹 醫：小心植物昆蟲誘發過敏反應
28年來最強颱 康芮襲台1死205傷 合歡山17級風破紀錄

28年來最強颱 康芮襲台1死205傷 合歡山17級風破紀錄

熱門新聞

美國護照。(取材自unsplash.com/@globalresidenceindex)

台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策

2024-10-27 09:27
(取自聯合新聞網)

華航對決康芮…搖晃中驚險降落 全機乘客鼓掌

2024-10-31 12:23
將和中部裝甲586旅舉行聯兵旅對抗的南部機步333旅，昨深夜從高雄出發北上，50餘輛的CM-11戰車及八輪甲裝備坦克車，在高雄逛大街。記者劉學聖／攝影

成群坦克戰車深夜「逛大街」 引台灣民眾行注目禮搶拍

2024-10-28 13:04
巴黎奧運拳擊奪牌團隊在「第47屆奧林匹克研討會」」分享奧運期間的點點滴滴。（中華奧會提供）

巴黎奧運拳擊奪牌團隊分享感動時刻 中華奧林匹克研討會滿堂彩

2024-10-27 18:10
台積電已於本月稍早停止為中國晶片設計公司廈門算能科技生產晶片。路透

抓到了華為白手套？台積電傳不再供貨給這家中國晶片

2024-10-26 13:23
網友分享台灣酪梨。（取材自小紅書）

台灣一水果「尺寸巨大」嚇壞他 內行人：沾醬油＋芥末好吃

2024-10-25 19:50

超人氣

更多 >
「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸

「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸
全美最佳十大咖啡連鎖店 星巴克排第七、第一名專注原味

全美最佳十大咖啡連鎖店 星巴克排第七、第一名專注原味
4生肖愛笑「日子愈來愈好」 屬兔心態正向能招財、他最得貴人支持

4生肖愛笑「日子愈來愈好」 屬兔心態正向能招財、他最得貴人支持
走路腿會痛、腳趾麻木？ 當心是發生這疾病徵兆

走路腿會痛、腳趾麻木？ 當心是發生這疾病徵兆
歐巴馬大女兒「拋棄姓氏」闖電影圈 父親也無奈：想幫忙都難

歐巴馬大女兒「拋棄姓氏」闖電影圈 父親也無奈：想幫忙都難