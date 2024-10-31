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台灣為何不用「星鏈」？華爾街日報：馬斯克與中俄交好

中央社台北31日綜合外電報導
億萬富豪馬斯克的太空公司在地球周遭運轉全球最強大的衛星網路系統「星鏈」，但其服務未提供台灣。「華爾街日報」報導點出，除了法規障礙，台灣認為馬斯克不可靠也是關鍵。（路透）
億萬富豪馬斯克的太空公司在地球周遭運轉全球最強大的衛星網路系統「星鏈」，但其服務未提供台灣。「華爾街日報」報導點出，除了法規障礙，台灣認為馬斯克不可靠也是關鍵。（路透）

億萬富豪馬斯克的太空公司在地球周遭運轉全球最強大的衛星網路系統「星鏈」，但其服務未提供台灣。「華爾街日報」報導點出，除了法規障礙，台灣認為馬斯克不可靠也是關鍵。

「華爾街日報」報導，台灣積極確保政府、軍隊和人民在中國入侵或封鎖時能持續連上網路。馬斯克旗下太空探險科技公司（SpaceX）的星鏈（Starlink）擁有約6500顆近地軌道衛星，提供從基輔至南太平洋島國萬那杜（Vanuatu）的高速網路，似乎是台灣最可靠的選擇。

台灣官員發現，事實證明，使用替代方案不僅昂貴，且深具挑戰。但目前，星鏈並非台灣的選擇。

SpaceX最近在社群媒體X表示，星鏈目前並未在台灣提供服務，單純是因為缺乏相關許可，以及無法配合台灣衛星網路服務商必須由本地投資人或業者持有多數股權的規定。

台灣數位發展部表示：「歡迎各種國際衛星系統進入台灣市場。」數位發展部還說符合台灣法律的公司都可以申請，但並未點名星鏈公司。數位發展部表示，4家公司的申請已獲批准，其中3家位於台灣，1家位於美國。

但星鏈在台灣的潛在障礙，不僅限於法規。

台灣一位高階官員曾對馬斯克在中國的業務關係表示擔憂。身為特斯拉（Tesla）執行長的馬斯克希望在中國銷售更多電動車，而他自己也享有中國領導階層對他的熱烈歡迎。

其他高階官員也說，台灣之所以不能信任馬斯克，是因為他的政治觀點，因為馬斯克曾將台灣形容為中國的夏威夷。

馬斯克去年曾將台灣與中國關係比擬為夏威夷與美國，當時他堅稱台灣是「中國不可分割的一部分」，引起外交部發言人劉永健的尖銳回應：「我們不清楚馬斯克的自由意志是不是for sale（可出售），但台灣絕對不可出售。」

另根據「華爾街日報」最近報導，俄羅斯總統普亭一度要求馬斯克不要在台灣啟動星鏈，以此對中國領導人習近平示好。

但SpaceX在X平台發文說，星鏈不在台灣提供服務，是因為沒有許可證，「與俄羅斯或中國無關」。

對台灣和其他國家來說，俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，更凸顯了衛星網路系統的價值。星鏈在烏克蘭提供重要服務，協助烏克蘭在戰場發動攻勢，並讓百姓與外界保持聯繫。

擁有龐大衛星群的星鏈具有彈性，即使部分衛星移出，整個系統仍可為用戶提供服務。軍事官員和分析家表示，這是衝突期間的寶貴工具。

去年年初，懸掛中國國旗的船隻撞斷兩條為台灣外島馬祖提供網路服務的海底電纜，導致馬祖的網路連線中斷數週。

台北正在開發替代方案以確保現在和將來的網路連接，數位發展部表示，正在努力打造解決方案，包括從衛星技術到微波通訊、海底電纜和行動網路等等。

台灣的中華電信去年與近地軌道衛星業者OneWeb簽定獨家代理協議。OneWeb是星鏈的競爭對手，也在布局近地軌道衛星。

馬斯克 華爾街 烏克蘭

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