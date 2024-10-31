颱風康芮襲台 已釀1死205人傷、災情3688件

颱風康芮強風驚人，新北市新莊區31日晚間有大片鐵皮屋頂被風吹落後整片再被吹到整片直立、緊貼公寓外牆，警方獲報到場管制交通，並通知相關單位到場清除。（翻攝照片）中央社

颱風康芮襲台，中央災害應變中心統計至31日晚上8時，受傷增加132人，共累計205傷、1死；災情共3688件，桃園市最多，以路樹傾倒、民生基礎設施受損最多。

中央災害應變中心31日晚上召開第7次工作會報，由指揮官、內政部 長劉世芳主持。依中央災害應變中心報告，颱風造成1人死亡、205人受傷，災情共3688件，增加2239件，處理中有1917件，以路樹傾倒、民生基礎設施最多，集中在桃園，高雄、花蓮、台東有累積上百件。

此外，太魯閣國家公園失聯2名捷克籍遊客，已短暫聯繫並掌握點位，目前2人就地在帳棚內避難，物資無缺，但有失溫狀況，1日將視氣候及交通狀況許可，由花蓮縣消防局等單位救援。

中央災害應變中心表示，14縣市進行預防性疏散撤離，包含基隆市、新北市等；至31日晚上8時，撤離人數共1.1萬餘人。武陵農場因對外交通暫時性封閉27名遊客滯留，清境農場有3名採訪記者因風雨過大避難，為避免山路危險，目前採就地留宿安置。

至於中國籍貨輪鈺洲啟航在野柳岬附近棄船，中央災害應變中心指出，已完成野柳漁港等處佈放攔油索等，海洋保育署預計11月1日至2日至現場岸際採水，檢測 礦物性油脂等，但仍須視海象狀況。

中央災害應變中心表示，災阻公路包含宜蘭縣大同鄉台7甲線（獨立山至米摩登路段）、台中市和平區台8線雙向（靈甫橋）、南投縣仁愛鄉台8線（碧綠溪路段）。

以及南投縣仁愛鄉台8線雙向榮興路段、花蓮縣秀林鄉台8線（靳珩至燕子口路段）、花蓮縣秀林鄉台9線 （匯德至崇德路段）部分路段、南投縣水里鄉台16線人倫民和路段、高雄市桃源區台20線（勤和至復興）因荖濃溪河水暴漲夾帶土石沖擊導致明霸克露橋河床便道流失，相關路段將視災情確認後，再預估搶通時間。

中央災害應變中心表示，全台曾停水5068戶，有2093戶在花蓮縣豐濱鄉、新北市深坑區等；全台曾停電62.1萬餘戶，待修復13.7萬餘戶；累計淹未退水34件，包含花蓮17件、宜蘭14件、基隆2件、台東1件。