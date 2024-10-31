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政治介入司法？鄭文燦案審判長請假到退休 桃院急澄清

記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園地院刑14庭審判長江德民因心臟問題緊急住院治療，將請假休養1年，院內有法官不滿勞役不均上網抨擊，今天更引起立委質疑有政治力介入，桃院晚間澄清，盼外界勿多揣測，給予純淨的司法審判空間。記者陳恩惠／攝影
桃園地院刑14庭審判長江德民因心臟問題緊急住院治療，將請假休養1年，院內有法官不滿勞役不均上網抨擊，今天更引起立委質疑有政治力介入，桃院晚間澄清，盼外界勿多揣測，給予純淨的司法審判空間。記者陳恩惠／攝影

海基會前董事長鄭文燦涉貪案，桃園地院前天首度進行準備程序庭，卻驚傳承審鄭案合議庭審判長請假到退休，矚目案件審判長法官將異動，引起桃院內部不滿在法官論壇砲轟，有立委也質疑政治介入司法，桃院今澄清，審判長因病住院休養，盼外界勿多揣測。

桃院說明，被告鄭文燦等因違反貪污治罪條例等案件，經檢方於今年8月27日提起公訴，院方公開以人工抽籤方式辦理分案，抽中群股廖奕淳擔任受命法官，依合議庭配置，刑14庭審判長為典股法官江德民，育股黃皓彥為陪席法官。

本月14日由於江審判長因心臟問題緊急住院治療，並提出醫師診斷證明書說明確實有住院治療及休養1年的必要，於是依公務人員請假規則簽請准許請假至明年10月間，同時主動請辭刑14庭審判長一職；因審判長缺額，勢必得變更事務分配，院長將依法官法第24條3項、台灣桃園地方法院審判長選任暨事務分配辦法第3條3項規定處理。

桃院指出，江審判長是資深法官，向來戮力從公、勇於任事，對於司法甚有貢獻，這次因病請假，同仁極為不捨，對於外界誤會解讀深表遺憾；至於新審判長的選任事宜，刑事庭法官均已明悉，法官論壇的相關質疑，院方也於第一時間貼文回覆，期盼外界勿加以臆測，給予純淨的司法審判空間。

鄭文燦 退休

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