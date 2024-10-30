我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用

一洲焦點／選前衝刺 拜登惹禍？華郵社論保持中立

颱風康芮暴風圈接觸台灣 10級暴風半徑增為150公里

中央社台北30日電
強烈颱風康芮30日直撲台灣，7級暴風圈逼近東部，台東首當其衝，沿海已掀起6米大浪。記者尤聰光／攝影
強烈颱風康芮30日直撲台灣，7級暴風圈逼近東部，台東首當其衝，沿海已掀起6米大浪。記者尤聰光／攝影

颱風康芮侵襲台灣，根據氣象署觀測，康芮的暴風圈已經在30日晚間9時觸陸，十級暴風半徑也從120公里增加到150公里，全台各地要嚴防強風豪雨。

根據中央氣象署觀測，晚間11時康芮中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約260公里處，以每小時23轉19公里速度向西北進行；中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒53公尺，七級風平均暴風半徑320公里，十級暴風半徑150公里。

氣象署說，目前中心在鵝鑾鼻東南東方海面，向西北移動，其暴風圈逐漸進入台灣東南部、東部及南部陸地，將對台灣各地及澎湖、金門、馬祖構成威脅。

氣象署科長林伯東在記者會中表示，康芮以每小時約20公里的速度往西北前進，30日晚上9時暴風圈已經接觸到東南部跟恆春半島的陸地，且根據觀測資料十級暴風半徑擴大為150公里，顯示康芮強度很強且正在接近當中，各地風雨都會增加。

林伯東表示，截至30日晚間11時，沿海地區已經有較大陣風，蘭嶼已經觀測到17級以上陣風、綠島有12級，31日白天到晚上風力會逐漸增強，尤其31日晚上各地風力都有機會出現11級強陣風，康芮中心通過的位置有機會出現14級以上強陣風。

林伯東說，康芮中心紮實，可以看到明顯雙眼牆結構，31日白天到晚間是影響最劇烈的時候，東半部有局部大豪雨或超大豪雨，隨著中心通過強降雨範圍會從東半部移到西半部，尤其苗栗以南有可能出現局部大雨或豪雨。

上一則

若賀錦麗勝選 台學者：中共對台「灰區行動」持續緊縮

延伸閱讀

颱風康芮撲台 氣象署：疑似出現雙眼牆

颱風康芮撲台 氣象署：疑似出現雙眼牆
趕在颱風來臨前 42歲敖犬和小10歲女友登記結婚

趕在颱風來臨前 42歲敖犬和小10歲女友登記結婚
類鼻疽7大QA／光「吸」就會感染 致死率75％多數無症狀

類鼻疽7大QA／光「吸」就會感染 致死率75％多數無症狀
康芮颱風即將侵襲台灣 氣象署發布陸上警報

康芮颱風即將侵襲台灣 氣象署發布陸上警報

熱門新聞

美國護照。(取材自unsplash.com/@globalresidenceindex)

台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策

2024-10-27 09:27
74歲前總統馬英九在臉書分享自己數十年的捐血生涯。圖／取自馬英九臉書

馬英九捐血曝「1句話讓女兒流淚 」下場被周美青罵

2024-10-23 16:02
將和中部裝甲586旅舉行聯兵旅對抗的南部機步333旅，昨深夜從高雄出發北上，50餘輛的CM-11戰車及八輪甲裝備坦克車，在高雄逛大街。記者劉學聖／攝影

成群坦克戰車深夜「逛大街」 引台灣民眾行注目禮搶拍

2024-10-28 13:04
台積電已於本月稍早停止為中國晶片設計公司廈門算能科技生產晶片。路透

抓到了華為白手套？台積電傳不再供貨給這家中國晶片

2024-10-26 13:23
蔣家第四代蔣友青。聯合報系資料照

打翻醋醰？蔣友青粗口辱妻 搭公車英文飆髒話乘客側目

2024-10-23 15:37
網友分享台灣酪梨。（取材自小紅書）

台灣一水果「尺寸巨大」嚇壞他 內行人：沾醬油＋芥末好吃

2024-10-25 19:50

超人氣

更多 >
世說新聞╱妻與他吃飯 華男行刑式射殺 庭審揭秘辛

世說新聞╱妻與他吃飯 華男行刑式射殺 庭審揭秘辛
亞裔肺癌女患者57%不抽菸 科學家指三可能成因

亞裔肺癌女患者57%不抽菸 科學家指三可能成因
不用就虧了 Prime會員還有這些隱藏福利

不用就虧了 Prime會員還有這些隱藏福利
10天吃三次麥當勞四盎司牛肉堡 15歲少女仍在對抗腎衰竭

10天吃三次麥當勞四盎司牛肉堡 15歲少女仍在對抗腎衰竭
避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品

避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品