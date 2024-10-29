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黃珊珊認收中工政治獻金 點名藍綠14人也收過

記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委黃珊珊。記者曾原信／攝影
民眾黨立委黃珊珊。記者曾原信／攝影

台北地檢署持續偵辦京華城案，傳出民眾黨立委黃珊珊密會威京集團主席沈慶京、收受中華工程子公司中工機械政治獻金，黃珊珊今天透過聲明回應，政治獻金皆有如實公開申報，絕無任何不法，中工機械過去也曾經捐獻政治獻金給跨黨派政治人物。

媒體報導，黃珊珊在2018年參選台北市議員期間，曾經收受威京集團所屬中華工程子公司中工機械20萬元政治獻金，另由中工保全經理高銘鴻、威京集團會計陳慧玲在2022年縣市長選舉至2024年總統大選期間，拆成8筆捐款80萬2000元捐給民眾黨候選人，黃珊珊2次共收到10萬元。

黃珊珊上午發布聲明回應，依照政治獻金法規範，政治獻金公開上網、一切透明，經查對於各黨派候選人，中工機械均有政治獻金，而過去選舉期間收到的政治獻金，自己均依法如實申報，每一筆政治獻金都心存感謝。

黃珊珊指出，中工機械在2018年也捐獻政治獻金給游顥、黃敬平、王欣儀、秦慧珠、耿葳、張斯綱、戴錫欽、林姿妙、國民黨，2020年則有捐獻政治獻金給邱議瑩、陳麗娜、黃柏霖、江永昌、沈智慧等人，以及2020年時捐給國民黨，而任何個人捐款至政治獻金專戶，她也都有如實公開申報，絕無任何不法。

黃珊珊表示，過去在台北市副市長任內，自己身兼府會總連絡人，負責議員質詢事項及座談會，但非她本人業管事務，均交由各局處分工，依照職權後續處理，座談會提案均有會議記錄，還有相關局處官員列席當場回應，市府公務員後續依法行政，不容扭曲。

國民黨

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