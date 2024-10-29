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京華城案沈慶京涉行賄 北院裁定延長羈押2個月

中央社台北29日電
圖為沈慶京23日被提訊，坐著輪椅現身北院。中央社
圖為沈慶京23日被提訊，坐著輪椅現身北院。中央社

北檢偵辦京華城案，聲請延押威京集團主席沈慶京，台北地方法院今天審酌沈慶京涉行賄罪嫌重大，有串供事實等，裁定延長羈押禁見2個月，可抗告。

台北地院裁定理由指出，參酌檢察官提出的偵查卷宗後，依沈慶京供述及卷存相關證人證述、共犯供述、書證等資料等，可認他涉犯貪污治罪條例的違背職務行賄罪，犯罪嫌疑重大。

北院表示，沈慶京與同案被告間之前有串供事實，且有政治獻金的真正捐款目的待調查，為確保沈慶京、同案被告就此待查部分不會相互串供或與證人串證，而有繼續羈押的必要。

北院審酌比例原則，認定沈慶京的羈押原因尚未消滅，且不能以具保或其他方式以替代羈押，而有延長羈押的必要，而且此件還有相關證人未到案及證據資料待分析調查，以現階段偵查所得證據顯示，原羈押裁定所附加的禁止接見通信處分，仍有必要，因此檢察官聲請對沈慶京延長羈押並禁止接見、通信，應予准許。

台北地檢署偵辦京華城案，8月底起展開搜索、約談行動，陸續聲請羈押禁見國民黨台北市議員應曉薇、沈慶京、前台北市長柯文哲、前台北市副市長彭振聲等人獲准；由於沈慶京的羈押期限將至，檢察官向北院聲請延長羈押。

檢方指出，考量仍有多名共犯或證人現任職威京集團，而沈慶京擔任此集團主席，對集團員工具有實質影響力，且依目前調查獲悉的事實，足認有滅證、勾串共犯或證人之虞。依目前偵查進度，仍有部分證人或可能的共犯尚未到案，若未延長羈押沈慶京，恐使案情隱晦不明的危險驟升。

台北地方法院受理聲請後，由原羈押法官負責，並於23日召開延押庭提訊沈慶京進行訊問後還押。

國民黨 柯文哲

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