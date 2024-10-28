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成群坦克戰車深夜「逛大街」 引台灣民眾行注目禮搶拍

記者石秀華、劉學聖／即時報導
將和中部裝甲586旅舉行聯兵旅對抗的南部機步333旅，昨深夜從高雄出發北上，50餘輛的CM-11戰車及八輪甲裝備坦克車，在高雄逛大街。記者劉學聖／攝影
將和中部裝甲586旅舉行聯兵旅對抗的南部機步333旅，昨深夜從高雄出發北上，50餘輛的CM-11戰車及八輪甲裝備坦克車，在高雄逛大街。記者劉學聖／攝影

台國軍地面部隊重大演習「長泰19號操演」今登場，將和中部裝甲586旅舉行聯兵旅對抗的南部機步333旅，昨深夜從高雄出發北上，50餘輛的CM-11戰車及八輪甲裝備坦克車，陣容浩大，轟隆隆戰車聲吸引沿途民眾行注目禮，拿手機搶拍。

八軍團機步333旅昨天深夜10時許，從鳳山步校出發沿著台17中華路北上，將和中部裝甲586旅舉行聯兵旅對抗；成排的戰車軍容壯觀，在高雄「逛大街」的場面，難得一見，不少機車騎士停下觀看，沿途民眾拿起手機捕捉難得的畫面。

將和中部裝甲586旅舉行聯兵旅對抗的南部機步333旅，昨深夜從高雄出發北上，50...
將和中部裝甲586旅舉行聯兵旅對抗的南部機步333旅，昨深夜從高雄出發北上，50餘輛的CM-11戰車及八輪甲裝備坦克車，在高雄逛大街，吸引沿途民眾行注目禮。記者劉學聖／攝影

這次操演置重點於「實戰化」，同時運用海空軍、特戰、陸航及後備等部隊，強化軍、兵種聯合協同作戰效能，位於南部的陸軍機步333旅出動坦克車，裝甲車、雲豹甲車及裝載各式武器的卡車陸續從鳳山某營區出發，上百輛車隊浩浩蕩蕩通過高雄鬧區，吸引許多民眾駐足欣賞。

有民眾表示戰車走中華路超大聲，還有人以為是萬聖節裝扮遊行，也有民眾得知是演習後紛紛大讚「帥！國軍加油！」、「超帥、相當吸睛」，不過還是有一輛坦克車在出發後不久故障停在路邊維修，軍方低調表示這是演習的一部分，大批機動車輛將在清晨日出前抵達雲林某陣地進行兩軍對抗操演。

將和中部裝甲586旅舉行聯兵旅對抗的南部機步333旅，昨深夜從高雄出發北上，50...
將和中部裝甲586旅舉行聯兵旅對抗的南部機步333旅，昨深夜從高雄出發北上，50餘輛的CM-11戰車及八輪甲裝備坦克車，陣容浩大。記者劉學聖／攝影

根據公開資訊，參與「長泰19號操演」的機步333旅、裝甲586旅日前完成精神動員、戰備檢查，隨後進行7天6夜的演訓，「長泰19號操演」雖非二支部隊「短兵相接」對抗的演訓，但主要磨練指揮體系的用兵思維、基層部隊能否在「無腳本」的戰時情境之中及時應變，這不僅涉及部隊作戰，還包括通信、後勤、聯合作戰等範疇，實際操演區域主要在中、南部，二軍交鋒之地預計在中台灣。

此次「長泰19號操演」置重點於「實戰化」訓練，以實兵、實車、實裝方式，結合各項戰術作為，期許強化部隊的機動性與實戰應變能力。並藉由統裁部輔助狀況發布，磨練各級指揮官用兵思維、部隊攻防演練、官兵戰鬥作為與狀況處置，同時運用海空軍、特戰、陸航及後備等部隊，以強化軍種、兵種聯合協同作戰效能。

將和中部裝甲586旅舉行聯兵旅對抗的南部機步333旅，昨深夜從高雄出發北上，50...
將和中部裝甲586旅舉行聯兵旅對抗的南部機步333旅，昨深夜從高雄出發北上，50餘輛的CM-11戰車及八輪甲裝備坦克車，陣容浩大。記者劉學聖／攝影
將和中部裝甲586旅舉行聯兵旅對抗的南部機步333旅，昨深夜從高雄出發北上，50...
將和中部裝甲586旅舉行聯兵旅對抗的南部機步333旅，昨深夜從高雄出發北上，50餘輛的CM-11戰車及八輪甲裝備坦克車，沿途有轄區員警指揮交通。記者劉學聖／攝影
將和中部裝甲586旅舉行聯兵旅對抗的南部機步333旅，昨深夜從高雄出發北上，50...
將和中部裝甲586旅舉行聯兵旅對抗的南部機步333旅，昨深夜從高雄出發北上，50餘輛的CM-11戰車及八輪甲裝備坦克車，在高雄逛大街，吸引沿途民眾行注目禮。記者劉學聖／攝影

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