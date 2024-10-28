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卓榮泰立院備詢小物曝光 裡頭竟有吉伊卡哇「這角色」

記者黃婉婷／台北即時報導
台行政院長卓榮泰公布他赴立法院的備詢小物，其中一大亮點是「這角色」。(圖／台行政院提供)
台行政院長卓榮泰公布他赴立法院的備詢小物，其中一大亮點是「這角色」。(圖／台行政院提供)

立法院朝小野大，攻防激烈，行政院長卓榮泰明天將再站上立法院備詢台。他今晚在社群平台發布短片，首次公開他備詢時所帶的小物，盼藉由物品的意涵，傳達作為行政首長的務實與溫暖。

立法院施政總質詢日前落幕，但明年度中央政府總預算案持續卡關中，卓明天將依日前朝野黨團協商結論，赴立法院報告「賴政府能源配比及電價政策」並備詢。

「我是卓榮泰，a.k.a 你的大師兄。」卓榮泰片中以輕鬆的語氣開場，並介紹隨身筆記本、三支愛用的鋼筆與紅筆，寫下隨時可以派上用場的重要文字與數字，及裝滿溫水的保溫瓶、中西式喉片、精油及發泡錠，幫助他在備詢中保持頭腦清醒，維持活力與專注。

影片來源：YouTube@卓榮泰

卓榮泰接著介紹身上配件，其中，他穿戴長達20年的彩色領帶象徵多元與包容，胸前的Team Taiwan磁鐵胸針，時刻提醒要把台灣放在心上，而智慧手錶上的太極圖案，則代表進退、合作的處世哲學。

眾多小物當中，有一個特別可愛的亮點。卓榮泰說，最近同仁送給他一個玩偶，角色是日本漫畫「吉伊卡哇」中的小八，是十分體貼、為人著想的主角之一，經常為不能說話的同伴發聲。他笑說，隨身攜帶這個玩偶，是在提醒自己要更認真傾聽民意，為人民發聲。

影片最後，卓榮泰感謝幕僚團隊的辛勞。他也感性地說，小物或許不會再多，但資料會越來越多，行政團隊會一步步落實政策與承諾，努力讓國人感到安心。

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