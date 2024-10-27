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粽子店沒營業 2樓卻人聲鼎沸 警破獲賭場逮43人

記者石秀華／高雄即時報導
高市苓雅區建國一路一家粽子店一個月沒營業，2樓卻人聲鼎沸，警方前天凌晨執行搜索，保大特勤員警破門衝上樓，查獲天九牌賭場。記者石秀華／翻攝
高市苓雅區建國一路一家粽子店一個月沒營業，2樓卻人聲鼎沸，警方前天凌晨執行搜索，保大特勤員警破門衝上樓，查獲天九牌賭場。記者石秀華／翻攝

高市苓雅區建國一路一家粽子店一個月沒營業，2樓卻人聲鼎沸，轄區警方懷疑賭場流竄進駐，和市警局督察室靖紀小組組專案小組追查屬實，昨晨持搜索票破門衝上樓，當場查獲韓姓女主持人、張姓把風者及41名賭客，並起出近10萬賭金。

苓雅警分局指出，日前發現轄區有職業賭場流竄，於是和市警局督察室靖紀小組組專案小組調查，後發現建國一路一家粽子店已經歇業約1個月了，但每到夜晚2樓卻聚集男男女女進出，人聲鼎沸，懷疑是賭場藉機進駐。

警方擴大調閱監視器、循線跟監、埋伏及比對蒐獲各式資料後，查出粽子店2樓的確有人經營天九牌賭場，昨天凌晨3時25分許，持搜索票，會同荷槍實彈、身穿防彈背心的保大特勤員警直搗賭窟。

警方見該處僅有1樓出入口，但大門深鎖，於是由保大特勤員警持迫擊器破門後，衝上2樓，衝進賭場後，一群賭客見到警方嚇傻，警方喝令在場人不許動，一一清查身分。

警方在場逮捕主持人49歲的韓姓女子、把風者30歲張姓男子，以及31男10女等共計41名賭客，另起出天九牌賭具，查扣抽頭金9500元、賭資9萬700元等物。

韓女聲稱，賭場只經營一天就被查獲，警詢後，和張男被依賭博罪嫌移送高雄地檢署偵辦；另41名賭客則依違反社會秩序維護法移送裁處。

高市苓雅區建國一路一家粽子店一個月沒營業，2樓卻人聲鼎沸，警方前天凌晨執行搜索，...
高市苓雅區建國一路一家粽子店一個月沒營業，2樓卻人聲鼎沸，警方前天凌晨執行搜索，查獲天九牌賭場，逮獲負責人、把風者及41人賭客送辦。記者石秀華／翻攝
高市苓雅區建國一路一家粽子店一個月沒營業，2樓卻人聲鼎沸，警方前天凌晨執行搜索，...
高市苓雅區建國一路一家粽子店一個月沒營業，2樓卻人聲鼎沸，警方前天凌晨執行搜索，查獲天九牌賭場，逮獲負責人、把風者及41人賭客送辦。記者石秀華／翻攝

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