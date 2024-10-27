6千支持者伴陳佩琪拭淚 黃國昌哽咽：柯文哲曾說可犧牲

民眾黨主席柯文哲涉入京華城容積率弊案遭羈押禁見至今，民眾黨今天號召群眾上街抗議司法不公，下午舉辦「賴政府搞什麼鬼」集會活動，揭露「賴政府各種鬼故事，柯文哲的太太陳佩琪（中）台下難掩悲傷頻拭淚。（記者邱德祥／攝影）

台北地檢署持續偵辦京華城案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，賴清德 總統領導的綠色新威權，不可以再繼續踐踏傷害這塊土地，面對專制獨裁的政府，民眾黨一步都不能讓，只有戰鬥戰鬥再戰鬥，否則台灣的民主法治，未來會被民進黨 政府敗光。

民眾黨下午舉行「賴政府搞什麼鬼？」萬聖節集會，活動約在下午5時10分結束，民眾黨統計現場超過6000人，主要頻道在線人數突破5.5萬人。

黃國昌壓軸致詞時表示，今天所有人聚集在現場，絕對不是為了慶祝萬聖節，相信大家都開心不起來，也沒有任何心情慶祝，不僅是要聲援民眾黨主席柯文哲 ，而是要挽救台灣的民主法治，還有大家生活的這塊土地，不能繼續被綠色新威權踐踏傷害。

黃國昌回憶，1991年自己還是一個高中生，當時的年輕人把中正紀念堂稱之為「中正廟」，所有的學生運動就此展開，就是要對抗威權獨裁的政府，大家曾經以為台灣已經走向民主化、人民可以得到司法公平的對待，沒有想到在2024年的現在，民進黨政府只為了自身利益，想要消滅最擔心的一股力量。

黃國昌指出，8月30日檢調搜索民眾黨中央黨部、柯文哲住家及其辦公室，9月5日柯文哲正式被羈押禁見，請問一路搜到今天，到底搜到什麼東西，相信所有人都有相同的疑問，至今也仍然不敢起訴柯文哲。

他批評，檢方聲稱柯文哲違背職務收受貪汙，「該搜的都給你搜了，什麼都沒有搜到」，結果現在的搞法是押人取供，18年前有人跟台灣人民說，如果有證據就起訴，押人取供侵害人權，如今用40％的選票當上總統，完全忘了台灣的民主自由如何走來，賴總統正在用行動告訴人民，就是要獨裁專制，要不然你要怎樣。

黃國昌說，面對賴總統的的獨裁政府，民眾黨一步都不能讓，否則台灣的民主法治，未來會被民進黨敗光。

黃國昌也一度哽咽，談及柯文哲曾經告訴他，「柯文哲可以被犧牲，民眾黨不能被犧牲」，自己當場回覆「我們大家都不許你被犧牲」，如果放手讓柯文哲被犧牲，明天又會是誰，後天又會是誰，面對專制獨裁的政府，民眾黨一寸都不會讓，只有戰鬥戰鬥再戰鬥。

黃國昌表示，接下來的路會很辛苦，這一場戰役也會很漫長，大家都希望台灣變得更好，必須共同捍衛台灣的民主法治，隨後帶領支持者高喊「賴清德放人」，至於柯文哲妻子陳佩琪雖未上台發言，但是也被捕捉到在台下頻頻拭淚，並向支持者鞠躬表示感謝。