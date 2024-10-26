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駐美代表處喊台灣加入IMF 美聯社：希望不大

編譯高詣軒／即時報導
世界銀行和國際貨幣基金組織在華府舉行年會，25日舉行國際貨幣金融委員會（IMFC）全體會議。美聯社
世界銀行和國際貨幣基金組織在華府舉行年會，25日舉行國際貨幣金融委員會（IMFC）全體會議。美聯社

本周國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行年會期間，駐美國台北經濟文化代表處說，台灣成為IMF會員，將有助提升金融韌性。美聯社25日報導，台灣是規模和波蘭相仿的主要經濟體，正推動加入IMF，此舉是希望不大的嘗試。

IMF會員國達190國，提供會員緊急貸款等金融援助。目前台灣在IMF的文書被稱為「中國台灣省」。報導指出，台灣尋求加入IMF是努力提升國際地位的一環，也正尋求參與世界衛生大會和加入國際刑警組織等，但這類行動遭北京阻攔。

2020年，美國時任總統川普曾簽署法案，讓提倡台灣在IMF等國際組織取得會員或觀察員地位成為美國政策。

美國國務院說，台灣應對當今若干最棘手全球挑戰的長才和資源，可讓世界受到裨益，將持續支持台灣在不需要國家地位的國際組織成為會員，並鼓勵台灣有意義參與無法入會的組織。

IMF未回應台灣試圖加入的作為。美聯社指出，台灣加入IMF的構想意在保護台灣免於中國的金融突襲。台灣金融研訓院10月的報告警告，中國可能以操作外匯市場等方式試圖動搖台幣穩定。加入IMF將讓台灣能取得可用來自我防禦的應變資金。

美國在IMF的話語權最大，但中國也頗富影響力，其表決權僅次於美國和日本。曾任中國央行中國人民銀行副行長的李波，現也擔任IMF副總裁。

國務院 貸款 央行

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