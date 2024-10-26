周杰倫演唱會之亂 豬肉攤商也收攤當起黃牛

周杰倫演唱會一票難求，黃牛夫妻檔劉旻岳、張依萍以非法程式搶票再加價賣出，成文創法修法以來，黃牛遭羈押首例。周杰倫演唱會搶票示意圖。圖／聯合報系資料照片

周杰倫 演唱會門票開賣後衍生黃牛亂象，警方加強查緝接連破獲「yiyiticket」、「史考樂家族售票平台」網路黃牛售票平台；但除職業黃牛外，包括銀行行員、護理師等搶到票的小資族，也加入加價轉賣行列，更有豬肉攤商花7萬元買了4張二手票，加價至16萬元轉賣想小賺一筆，卻悲劇遭警方查獲。

台北市警察局持續全面清查網路平台，針對利用各演唱會票券加價哄抬販售、詐騙，或以不正方式、虛偽資料大量掃票等情形嚴正執法，統計至今天12時止，已查獲加價販售票券計60件62人，查獲371組周杰倫演唱會的購票序號。

警方陸續查獲「yiyiticket」、「史考樂家族售票平台」網路黃牛售票平台，兩個平台分別分別搶到50、36張周杰倫演唱會購票序號，其中「yiyiticket」劉姓主嫌，更因售賣黃牛票，破天荒遭台北地檢署聲押獲准。

不過除職業黃牛外，一般民眾也忍不住高價轉售的誘惑，搶到票後轉售卻被警方查獲；北部一名豬肉攤商，看到新聞報導周杰倫演唱會門票，竟被喊價炒到30萬元，他認為轉售門票有利可圖，儘管搶不到第一手門票，但仍花7萬元向網友購買4張演唱會的二手門票。

豬肉攤商在網路發文，表示自己有票可賣，最後以16萬元價格談妥，確定有人購票，攤商興沖沖收攤，忙著要與人交易，想不到卻被警方循線查獲。除豬肉攤商被逮外，其他被抓的民眾，還包括護理師、銀行行員等一般小資族，搶到票後加價轉賣，儼然當成短期獲利工具。

被抓的還有大學生及高中生，更有情侶搶到周杰倫演唱會門票，發現轉賣可獲得兩萬餘元利潤 ，兩人商量後決定轉賣，卻被警方查獲，面臨可能被裁罰的處境。

警方提醒，周杰倫演唱會目前尚無法實際取得實體票券，民眾以私下管道匯款購買，極易遭受詐騙。警方呼籲不要購買黃牛票，助長哄抬票價歪風；發現黃牛行為，可至文化部黃牛檢舉專區( https://noscalper.moc.gov.tw/ )進行檢舉，如檢舉查證屬實，將可按裁處罰鍰百分之20核發獎金，最高可得10萬元檢舉獎金。