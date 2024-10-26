我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多召回部分煙燻鮭魚商品 恐遭李斯特菌汙染

Axios：以色列報復前向伊朗傳話 透露攻擊目標

周杰倫演唱會之亂 豬肉攤商也收攤當起黃牛

記者廖炳棋／台北即時報導
周杰倫演唱會一票難求，黃牛夫妻檔劉旻岳、張依萍以非法程式搶票再加價賣出，成文創法修法以來，黃牛遭羈押首例。周杰倫演唱會搶票示意圖。圖／聯合報系資料照片
周杰倫演唱會一票難求，黃牛夫妻檔劉旻岳、張依萍以非法程式搶票再加價賣出，成文創法修法以來，黃牛遭羈押首例。周杰倫演唱會搶票示意圖。圖／聯合報系資料照片

周杰倫演唱會門票開賣後衍生黃牛亂象，警方加強查緝接連破獲「yiyiticket」、「史考樂家族售票平台」網路黃牛售票平台；但除職業黃牛外，包括銀行行員、護理師等搶到票的小資族，也加入加價轉賣行列，更有豬肉攤商花7萬元買了4張二手票，加價至16萬元轉賣想小賺一筆，卻悲劇遭警方查獲。

台北市警察局持續全面清查網路平台，針對利用各演唱會票券加價哄抬販售、詐騙，或以不正方式、虛偽資料大量掃票等情形嚴正執法，統計至今天12時止，已查獲加價販售票券計60件62人，查獲371組周杰倫演唱會的購票序號。

警方陸續查獲「yiyiticket」、「史考樂家族售票平台」網路黃牛售票平台，兩個平台分別分別搶到50、36張周杰倫演唱會購票序號，其中「yiyiticket」劉姓主嫌，更因售賣黃牛票，破天荒遭台北地檢署聲押獲准。

不過除職業黃牛外，一般民眾也忍不住高價轉售的誘惑，搶到票後轉售卻被警方查獲；北部一名豬肉攤商，看到新聞報導周杰倫演唱會門票，竟被喊價炒到30萬元，他認為轉售門票有利可圖，儘管搶不到第一手門票，但仍花7萬元向網友購買4張演唱會的二手門票。

豬肉攤商在網路發文，表示自己有票可賣，最後以16萬元價格談妥，確定有人購票，攤商興沖沖收攤，忙著要與人交易，想不到卻被警方循線查獲。除豬肉攤商被逮外，其他被抓的民眾，還包括護理師、銀行行員等一般小資族，搶到票後加價轉賣，儼然當成短期獲利工具。

被抓的還有大學生及高中生，更有情侶搶到周杰倫演唱會門票，發現轉賣可獲得兩萬餘元利潤，兩人商量後決定轉賣，卻被警方查獲，面臨可能被裁罰的處境。

警方提醒，周杰倫演唱會目前尚無法實際取得實體票券，民眾以私下管道匯款購買，極易遭受詐騙。警方呼籲不要購買黃牛票，助長哄抬票價歪風；發現黃牛行為，可至文化部黃牛檢舉專區( https://noscalper.moc.gov.tw/ )進行檢舉，如檢舉查證屬實，將可按裁處罰鍰百分之20核發獎金，最高可得10萬元檢舉獎金。

周杰倫 利潤

上一則

美售台3套NASAMS飛彈系統 梅復興：總算符合「非對稱戰力」

延伸閱讀

賣周董黃牛票已查38件 黃牛夫妻遭押 創文創修法後首例

賣周董黃牛票已查38件 黃牛夫妻遭押 創文創修法後首例
狂掃周杰倫演唱會門票 台灣黃牛平台夫妻檔1聲押1交保

狂掃周杰倫演唱會門票 台灣黃牛平台夫妻檔1聲押1交保
周杰倫170張黃牛票全作廢 損失怎辦？杰威爾公司回應了

周杰倫170張黃牛票全作廢 損失怎辦？杰威爾公司回應了
89萬人搶 周杰倫演唱會門票炒到30萬 阿信也哀號沒搶到

89萬人搶 周杰倫演唱會門票炒到30萬 阿信也哀號沒搶到

熱門新聞

24歲「學霸」許姓美女網紅。（取材自小紅書）

神級家世學霸不倫大23歲人夫 台大教授父也擋不住

2024-10-17 02:24
台灣小說家聶華苓昨天深夜辭世，享壽99歲。記者高彬原／攝影

台灣名作家聶華苓 99歲於愛阿華州辭世

2024-10-21 10:58
74歲前總統馬英九在臉書分享自己數十年的捐血生涯。圖／取自馬英九臉書

馬英九捐血曝「1句話讓女兒流淚 」下場被周美青罵

2024-10-23 16:02
高雄壽山動物園出現一群孔雀躺在地上動也不動，遊客以為孔雀集體暴斃急忙通報。圖／高市觀光局提供

高雄動物園孔雀集體倒地 遊客嚇壞通報 園方：做日光浴啦

2024-10-20 10:27
謝姓男子涉嫌在美購買手槍，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截 查獲16枝制式手槍，刑事局拘提謝及收貨者共5人。記者李奕昕／翻攝

「美國醫師」寄16把制式手槍到台灣 混進五金工具被截

2024-10-21 14:34
民眾黨立委黃國昌。(本報系資料照)

誹謗黃國昌硬上女學生不認罪 周玉蔻哭：像小螞蟻被輾壓

2024-10-21 11:41

超人氣

更多 >
22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立
5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱

5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱
領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐

領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐
華郵36年來首次不背書總統候選人 原擬支持…稿都寫好了

華郵36年來首次不背書總統候選人 原擬支持…稿都寫好了
養老不能少的夢想？ 三原因不該在退休時購屋

養老不能少的夢想？ 三原因不該在退休時購屋