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柯建銘：台憲政史最重要釋憲判決 將展開後續職權修法

中央社台北25日電
民進黨立院團總召柯建銘表示，今天是光復節更是憲法光復日，這是憲政史上最重要一次判決，非常詳盡也顛覆過去一些思維，釋憲結果出爐沒有誰輸誰贏，盼所有立委在合憲體制下重新出發，藍白不要再對立操作，這是國之不幸。記者蔡晉宇／攝影
民進黨立院團總召柯建銘表示，今天是光復節更是憲法光復日，這是憲政史上最重要一次判決，非常詳盡也顛覆過去一些思維，釋憲結果出爐沒有誰輸誰贏，盼所有立委在合憲體制下重新出發，藍白不要再對立操作，這是國之不幸。記者蔡晉宇／攝影

台灣國會職權修法釋憲案今天宣判，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，這次判決是憲政史上最重要的判決，沒有誰輸誰贏，民進黨團未來必須展開後續修法，將現行的職權行使規範重新檢視、重新修法。

立法院5月28日三讀通過國會職權修法相關條文，6月26日生效。民進黨立法院黨團、行政院、總統賴清德、監察院先後聲請法規範憲法審查及暫時處分。憲法法庭於7月19日裁定部分規定暫停適用，今天做出2024年憲判字第9號判決，國會職權修法部分合憲、部分違憲。

判決出爐後，民進黨團舉行回應記者會，除柯建銘外，出席者包括黨團幹事長吳思瑤、黨團書記長蔡易餘、民進黨籍司法法制委員會召委鍾佳濱、黨籍立委沈伯洋，及民進黨團聲請釋憲的訴訟代理人陳鵬光、陳一銘、方瑋晨等3位律師。

柯建銘指出，這次判決是憲政史上最重要的判決，內容非常詳盡，也顛覆過去一些思維，對於憲政體系如何運作有清楚解釋。

柯建銘表示，從今年3月國會改革法案在委員會審查，到今天共7個月，這段期間，憲法及大法官受到最無情的污衊和攻擊，藍白立委恣意妄為，創造自己的憲法，毫無憲法精神，終在今天讓憲政體制重回新的出發點，今天是台灣光復節，也是憲政的光復節。

柯建銘說明，這次判決也指出過去立院在職權行使上的疏漏，很多還是在違憲程度上行使，經由此次判決，大法官已做更清楚規範，包括調查及調閱要在院會才可以行使，又或是只有院會才有質詢，委員會只有詢問。

柯建銘表示，民進黨團未來必須展開後續修法，將現行的職權行使規範重新檢視、重新修法。吳思瑤強調，民進黨團本來就有國會改革版本，將在憲法判決後重新啟動修法，併同此次判決大法官的諸多提醒與建議，把制度修得更好。

此外，下週輪值司法法制委員會主席的鍾佳濱指出，下週一將邀請立法院秘書長周萬來就「憲判第9號之國會行使職權的困境與未來」進行專案報告，給周萬來機會好好跟立法院分享，跟憲法判決對話。

柯建銘指出，今天最大的遺憾，是藍白兩黨團的記者會還是在政治操作和攻擊，完全否定憲法判決，這是國家的不幸。他並針對國民黨立委翁曉玲提案修正憲法訴訟法提出呼籲，藍白應適可而止，要面對憲法判決結果，不要對立、政治操作。

對於民眾黨總召黃國昌稱大法官成為綠色威權、官員可以在國會殿堂說謊等說法，沈伯洋表示，美國國會發出的聽證傳票，需事先經司法單位認定，並限定問題、範圍，藍白修法並非如此，黃國昌不應因民眾不認識美國法律而一再誤導。

沈伯洋說明，大法官是憲法守護神，本應站在憲法這一邊，民進黨團是根據憲法精神運作，也是站在憲法這一邊，但都不代表大法官是綠的，如果藍白願意站在憲法這一邊，大法官也會站在藍白這一邊，指控大法官是綠的，無助於民主機制的討論。

民進黨 大法官 賴清德

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