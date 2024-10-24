真的假的 台人申請定居大陸超10年總和？陸委會：很難評

大陸官方日前稱，今年以來，台胞申請到大陸定居的申請量已超過前十年總和，陸委會副主委梁文傑24日表示，中共只發表籠統數據，是真是假，很難評論。（記者陳宥菘／攝影）

大陸國家移民 管理局日前稱，今年以來，台胞申請到大陸定居的申請量已超過前十年總和。陸委會副主委梁文傑24日表示，中共 有關部門只發表籠統數據，是真是假，很難評論。

大陸國家移民管理局18日表示，今年台胞來大陸旅遊觀光 、學習生活、工作就業人數明顯增加，呈現「三個大幅增長」趨勢，其中，今年以來，台胞申請來大陸定居人數呈逐月遞增趨勢，申請量已超過前十年總和。

梁文傑24日在陸委會例行記者會表示，中共有關部門沒有公布具體數據，只有發表籠統數據，陸委會難以證實跟比對。而且中共許多統計數據近年不斷蓋牌，很多數據兜不攏，陸委會保持「無法盡信」的態度。

另外，針對前行政院院長劉兆玄近日率領台灣文化界人士赴陸出席首屆「兩岸中華文化峰會」，梁文傑強調，劉兆玄只能代表部分台灣政界，他帶去的文化界人士，也並不代表全台灣的文化界。

梁文傑並指，國台辦召開「中華文化峰會」強調中華文化，「我們再強調一遍，兩岸之間的根本問題是，一邊是專制獨裁、一邊是民主自由，如果中共體制不改，喊再多中華文化也是沒有意義，對台灣人沒有吸引力」。