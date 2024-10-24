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台灣鎮疆操演首次夜間實彈射擊 M60A3戰車射擊震撼十足

記者季相儒／澎湖即時報導
台灣國軍為驗證部隊實戰化訓練成效，位於澎湖的第一作戰區今天晚間執行「鎮疆操演」實彈射擊訓練，M60A3戰車等各式武器依作戰進程實施射擊。記者季相儒／攝影
台灣國軍為驗證部隊實戰化訓練成效，位於澎湖的第一作戰區今天晚間執行「鎮疆操演」實彈射擊訓練，M60A3戰車等各式武器依作戰進程實施射擊。記者季相儒／攝影

台灣國軍為驗證部隊實戰化訓練成效，位於澎湖的第一作戰區今天晚間執行「鎮疆操演」實彈射擊訓練，參演官兵逐次完成裝備與彈藥檢整、射擊程序推演及部隊戰術機動，於戰術位置接獲射擊命令後，M60A3戰車等各式武器依作戰進程實施射擊，充分展現部隊平日勤訓精練成果，圓滿達成「鎮疆操演」首次夜間實彈射擊任務。

第一作戰區表示，操演從清晨即透過敵情輔助狀況下達，誘導參演部隊執行各項防衛作戰任務演練，並持續加強油彈整補及戰備整備作為，操演全程採日夜連續不間斷演練，執行夜間作戰演練，使參演部隊熟悉夜間戰場環境及作戰任務，並磨練部隊指參及戰場作戰要務，務實強化夜戰能力。

台灣國軍為驗證部隊實戰化訓練成效，位於澎湖的第一作戰區今天晚間執行「鎮疆操演」實...
台灣國軍為驗證部隊實戰化訓練成效，位於澎湖的第一作戰區今天晚間執行「鎮疆操演」實彈射擊訓練，M60A3戰車等各式武器依作戰進程實施射擊。記者季相儒／攝影

夜間各式戰、甲車機動進入戰術位置，並隨射擊命令下達，依序以120迫砲、81迫砲、40榴彈槍及50機槍、M249機槍等武器進行射擊，編織綿密火網，掩護M60A3戰車、CM21甲車等遂行灘岸火殲及灘岸戰鬥，各式武器迸出熾盛火光，操演場面震撼十足。

第一作戰區「鎮疆操演」是依作戰區聯合作戰計畫之灘岸戰鬥為想定，操演全程依敵情威脅、戰場情報準備與臨戰環境等要素，將聯合作戰計畫融入想定與輔助狀況，透過實戰化訓練模式，務實驗證參演部隊戰備訓練成果及執行作戰計畫之效能。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

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