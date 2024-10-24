沒結婚無妨 台研擬新法開放單身婦女人工受孕

台灣國發會主委劉鏡清出席立法院經濟委員會，針對少子女化現況及對策計畫成效等議題備詢，表示未來將開放單身婦女人工受孕，想生可以先生。(記者林澔一／攝影)

在台灣，不孕症夫妻已可申請試管嬰兒補助，單身婦女卻連人工受孕都不行，為了解決台灣日益嚴重的少子化問題，國發會主委劉鏡清今日在立法院答詢時透露，已在研擬新法案，讓單身婦女也可做人工受孕，先幫助有意願生小孩的人先生。

台立法院經濟委員會24日邀請國發會、衛福部、教育部 、勞動部官員就「我國少子女化現況及對策計畫成效，暨我國與亞鄰國家留才攬才政策競爭力比較」專題報告並備質詢，多位立委均關注政府是否能提出有效的少子化解方。

劉鏡清表示，適婚年齡國民有51％選擇不婚，且幾個調查下來都發現，不生育原因第一名是沒有找到理想結婚對象，他們將強化對不孕症的解方，包括凍卵、研擬新法案讓單身婦女可以做人工受孕，先幫助有意願生小的人先生育，去年有1萬多個小孩是因為不孕症的補助而出生。

除了理想對象難尋，劉鏡清表示，養育小孩及照顧父母的雙重壓力，也影響生養意願，未來也會研議結婚可優先住社宅，以及解放照顧父母壓力等政策。

劉鏡清指出，試算提高育兒補助的方案，大約需要增加500億元至1000億元(約16.3億至32.6億美元)的經費，但目前沒有找到財源，立委張嘉郡則說，補貼台電都4000億元了，還花在看不到的地方，如果1000億元是投資 在解決少子化問題上，他會大大支持。