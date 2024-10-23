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馬英九捐血曝「1句話讓女兒流淚 」下場被周美青罵

記者鄭媁／台北即時報導
74歲前總統馬英九在臉書分享自己數十年的捐血生涯。圖／取自馬英九臉書
74歲前總統馬英九在臉書分享自己數十年的捐血生涯。圖／取自馬英九臉書

74歲前總統馬英九臉書分享自己數十年的捐血生涯，35年間共捐出52000c.c.的血，國民黨立委羅智強大讚是全世界「捐血次數最多」的第一名熱血總統。不過，馬英九昨自曝女兒曾因他捐血完講一句話流淚，結果被太太周美青罵。

馬英九22日在臉書發文分享，最近在網路上看到一些捐血人交換經驗，也有網友對他捐血208次甚感好奇。1969年他在台大法律系讀二年級時，看到台大校園刊物「大學新聞」報導醫科學姐薛曉青捐血的故事，讓他印象深刻，相當感動。看到她定期捐血的好榜樣，就心嚮往之。

馬英九說，當時他想，自己雖不學醫，身高178公分，嬌小的她都能定期捐血，昂藏七尺之軀的我豈能怠慢？決定「效法前賢」，定期捐血。他的血型是O型，也是台灣血液基金會捐血中心所歡迎的血型之一。根據台灣血液基金會資料顯示，從1986年9月至2020年，35年捐血208次，直到滿70歲不能再捐血為止。有朋友笑他，這種捐法如果有報酬的話，就是「血牛」（職業賣血者）了。

馬英九說，幾年前，羅智強去台北血液中心捐血，看到一幅他捐血的宣導油畫像與捐血記錄後，大吃一驚，因為他捐血208次、共52000cc的鮮血，相當於26瓶2000ml的可口可樂，羅智強不禁驚嘆「馬總統應該是全世界當過總統的人，捐血次數最多的第一名熱血總統了！」

馬英九說，是不是捐血第一名的總統他不知道，但台灣人的捐血率確實是世界第一，已經達到8.13%，非常了不起。

馬英九也回憶，大女兒五歲時，有一次我捐完血，拿了贈送的小點心回家給她吃，故意開玩笑以可憐的口氣跟她說，「寶寶：這是爸爸用鮮血換來的，妳要珍惜！」聽到爸爸這麼可憐，她有時還會因此流淚，周美青哭笑不得，只好罵他「騙」小孩。

馬英九說，定期捐血可以促進身體新陳代謝，每個人捐血後，血小板都會以7倍的速度造血，反而有益捐血人的健康。他現在身體健壯，74歲還常快走3公里，騎單車50公里，每年泳渡3100公尺的日月潭，這跟他定期捐血應當有一定的關係。

馬英九也說，雖然他已逾齡無法捐血，但還是誠摯呼籲國人鄉親，大家能勇於捐血，幫助需要的人，這是真正的助人行善，對自己的健康也有幫助。

馬英九 血型 臉書

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