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產品經大陸流入俄羅斯？台灣工具機大廠急澄清

記者劉秀珍／即時報導
工具機大廠達佛羅公司23日發出的聲明稿全文。達佛羅公司／提供
工具機大廠達佛羅公司23日發出的聲明稿全文。達佛羅公司／提供

一項烏克蘭有關俄羅斯軍工業仍使用台灣產品的調查報告，再次讓台灣工具機廠商神經緊繃。為表達公司立場與政府政策一致，生產金屬加工機的工具機大廠達佛羅公司23日發出聲明稿指出，2023年起公司已全面禁止任何產品，直接出口或由貿易商經第三地轉口至俄羅斯及其他所有管制地區。

聲明稿並強調，達佛羅也將針對相關貿易商展開進一步調查，確認終端用戶並評估轉售風險；若發現貿易商違反經濟部國貿署的相關規定，將採取必要法律行動，以維護公司及其利益。

中央社20日發自倫敦的報導標題為「烏克蘭調查：俄羅斯軍工仍見台灣產品 含從中國流入」，大意指，來自台灣的工具機、微電子產品、化學品、半導體及微電子產品生產工具等，在烏克蘭戰爭2022年2月爆發後，仍流入俄羅斯軍工業，管道包括俄羅斯直接及途經第三地進口。這篇報導在PTT上引發熱烈討論。

今年1月即有報導說，台灣的工具機流入俄羅斯軍工業和核子物理研究所，經濟部隨後於2月擴大輸往俄羅斯及白俄羅斯的管制品項。日前烏克蘭的調查報告點出，俄羅斯軍工業仍在使用台灣的產品，且可能是2022年前出口的機器。調查報告雖未點出涉及的企業名稱，但標示產品流向的附圖裡，卻有包括達佛羅在內等台灣企業標誌的經銷商，似乎帶有暗示意味。

為說明自身立場，達佛羅公司23日發出聲明指，公司已建立嚴密的內部管控機制，對交易對象進行嚴格篩選，並加強出口產品管理，確保其不被用於軍事用途，大型和高單價的機型通常也有我方技術人員到用戶端安裝，確認使用用途。此外，所有出口均申請戰略性高科技貨品（SHTC）出口許可，以確保符合台灣政府的出口規範。達佛羅公司表示，堅決反對將產品用於任何軍事用途，並將持續與相關單位合作，確保嚴格的出口管制得以落實。

工具機大廠友嘉22日也發出聲明指，2023年起全面禁口出口或經第三地轉口至俄羅斯。

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