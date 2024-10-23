美預測台今年生育率墊底 陳時中籲增加經費改善少子化問題

台行政院政務委員陳時中今參加歐洲商會2024友善家庭聯盟高峰會，針對台灣少子化問題提出對策。記者周佩怡／攝影

美國中情局曾預測，台灣今年的生育率恐以1.11在全世界墊底。對於政府的催生成效，台行政院政務委員陳時中 今參加歐洲商會2024友善家庭聯盟高峰會時表示，現金給付一定有效，只是給得不夠多，要能打動人心，推估要增加一千多億元（約33億美元）經費，才能改善少子化問題，目前正蒐集更多國外經驗，研議相關政策，讓台灣人口結構可以改變。

今年總人口是2340萬，明年邁入超高齡社會，根據日前國發會公布的人口推估結果，2028年工作人口降至三分之二以下，人口紅利時代已經結束，2070年總人口則不到1500萬人，減少近三分之一，屆時不僅一位青壯年養一位老年人，也出現勞動力短缺，社福支出增加。

全球生育率下降，以台灣最為嚴重。陳時中表示，在他出生的年代，社會互助、家庭功能完整，生育率最高有7，但現代人晚婚、生小孩擔心經濟能力，每月還需付錢養小孩，壓力很大，進而喪失生育意願，拖到一定歲數後，再依靠人工生殖。

陳時中說，台灣作為全球排名第14名的富有國家，可參考法國投資 GDP於提升生育率。他說，撒錢無法提升生育率的說法，他並不認同。他認為，「是錢給的不夠多」，他建議，六歲以下國家養，以減輕年輕人的經濟負擔，甚至是「生小孩可賺錢」，扭轉現金給付無效的觀念，此外，提供臨時托育，讓父母有喘息機會、在職場上持續奮鬥；他推估，需增加一千多億元經費，才有辦法改善少子化。

衛福部次長呂建德表示，前總統蔡英文 上任前，家外送托率僅10.56％，成長至目前24％，期待未來達到OECD國家水準的36%；2021年也增加育嬰留職停薪薪資補助，與既有育嬰留職停薪津貼合計後，可獲得平均月投保薪資80%金額，也就是八成薪。

台灣同時也面臨超高齡危機，如今是3.6名青壯年人口扶養每1名老年人口，2070年將減少為每1名青壯年人口即需扶養1名老人。陳時中說，想減輕年輕人壓力，讓他們有餘力生育，除了提高老人照顧率，也要降低老人失能率，這部分除了政府要努力，民眾也有責任，應從壯年開始從事健康促進，

陳時中表示，養兒防老的觀念不復存在，生孩子不是個人的責任，而是國家的事情，由國家養大孩子，再繳稅給國家，將形成正向循環，為了國力平衡，國家要有決心推出人口政策，主動提供生育所需支持。