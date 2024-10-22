聲請延押沈慶京應曉薇 「貪汙案情不可分」柯文哲延押機率增

台北地檢署偵辦「京華城案」對威京集團主席沈慶京聲請延長羈押禁見。圖／聯合報系資料照片

台北地檢署偵辦「京華城案」今天對在押被告威京總部集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇聲請延長羈押2月，另對應女助理吳順民聲請具保停押，聲請書上午都已送交法院，台北地院隨即排出庭期，訂明天、後天、大後天3天連續開庭。

法院表示，23日下午3點30分會就沈慶部分率先開延押庭，24日上午10點50分再就應曉薇部分開延押庭，吳順民的具保停押庭訂在25日下午2點30分開庭。

法界人士分析，京華城弊案重要被告沈慶京、應曉薇被聲請延押之後，基於貪汙圖利、行收賄案案情「起訴不可分」原則，目前在押的民眾黨黨主席柯文哲 本月底被檢察官聲請延押的機率大增。

台北地檢署今指出，應曉薇涉及貪汙治罪條例違背職務收賄罪，與沈慶京共犯非主管監督事務圖利、洗錢罪、隱匿貪汙犯罪所得財物罪，應女與共犯、證人就犯罪事實供述歧異，且應曉薇收受威京集團政治獻金部分，有待追查證人或共犯，應女有勾串共犯或證人之虞，若未予延長羈押，恐加深案情隱晦不明，因此聲請延押。

檢方另指出，沈慶京涉犯貪汙違背職務行賄罪，與應曉薇共犯非主管監督事務圖利，還與台北市前副市長彭振聲、台北市前市長柯文哲共犯非主管監督事務圖利罪；「京華城案」仍有多名共犯、證人目前任職於威京集團，沈是集團的主席，對員工具有實質影響力，依目前調查獲悉事實，沈有串、滅證之虞，聲請延押沈慶京。