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解放軍平潭實彈射擊 羅文嘉：中國軟硬兩手策略

記者陳宥菘／台北即時報導
台海基會秘書長羅文嘉22日上午接受電台主持人黃暐瀚「POP撞新聞」節目專訪。（圖／海基會提供）
台海基會秘書長羅文嘉22日上午接受電台主持人黃暐瀚「POP撞新聞」節目專訪。（圖／海基會提供）

解放軍22日上午在福建平潭牛山島海域進行實彈射擊，台海基會秘書長羅文嘉表示，面對中國向來採取「一手軟、一手硬」的統戰策略，我們要強化戰備與自我防衛的能力、強化全社會防衛韌性。他強調，和平不是靠軟弱得來的，否則獨裁者或侵略者只會「軟土深掘」。

根據海基會新聞稿，羅文嘉上午接受電台專訪，於節目後受訪時作出上述表示。羅文嘉說，和平不是靠軟弱得來的，要靠堅強的實力與意志力，才能夠捍衛和平。另一方面，也可以透過更多健康有序、有自信的交流，分享台灣的價值，讓對岸理解台灣真正在乎的是什麼、台灣人的關鍵價值在哪裡。

羅文嘉上午在電台專訪時回顧了兩岸交流談判的歷史。他表示，1992年10月底兩岸兩會在香港舉行會談後，雙邊多次透過新聞稿及正式函件重申己方立場，但雙方對「一個中國」是什麼、主體是誰，各自解讀不同。但因為擱置爭議、繼續往前走，才有第二年的辜汪會談，簽署4項協議解決事務性問題，這些都不涉及「一個中國」的政治議題。

羅文嘉指出，習近平在2019年1月的談話已經講得非常清楚，所謂九二共識就是一個中國，沒有中華民國，無論是前總統蔡英文還是總統賴清德，都不可能接受一個沒有中華民國存在事實的九二共識，做為兩岸兩會交流的基礎或前提。

羅文嘉於節目後受訪時重申，希望兩岸能夠坐下來，好好談出真正具體的、真實的、雙方同意的共識。而不是像現在的所謂九二共識，是虛構的、雙方沒有同意的，來做為談判的政治基礎。

他表示，對岸一直在談九二共識，目的是要消滅中華民國主權，如果我們不能體認清楚，而對岸一直要用這個作為政治前提才能恢復兩會交流，這樣就沒有辦法達到賴總統所講健康有序、對等尊嚴的交流，可能會影響到我們自由民主的生活體制。

中華民國 兩會 賴清德

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