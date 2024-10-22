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千名原住民將赴台立院聲援國民黨 藍委黃仁：要出草了

記者張睿廷／台北即時報導
國民黨原住民立委黃仁。(擷自黃仁臉書)
國民黨原住民立委黃仁。(擷自黃仁臉書)

台立法院長韓國瑜將於周四召集朝野黨團協商明年度中央政府總預算案付委事宜，該案卡關主因行政院對於原住民禁伐補償金額未依修法足額編列。據了解，泛藍原住民立委將於24日號召上千名原民赴立法院聲援。

國民黨立委黃仁證實，原住民禁伐補償條例修正案已經三讀通過，行政院卻不尊重立院決議，所以「原住民要出草了」。

總預算案卡關多時，行政院長卓榮泰前天更發出「餐廳文」，引發爭議。藍綠僵持多日，始終沒有共識。由於總預算案卡關主要原因在於中央未編足上個會期三讀通過的原住民禁伐補償條例修正案，使原民相當不滿。

某國民黨立委指出，有傳言「青鳥」將於24日前往立法院聲援民進黨團，所以藍營也準備反制。據悉，無黨籍立委高金素梅、國民黨立委黃仁、鄭天財、盧縣一、林倩綺五名立委將原住民赴立法院聲援。

黃仁批評，明年度總預算中，有許多補助都「名不見經傳」，卻不願意編足經立法院三讀通過的原住民禁伐補償條例修正案，令人感到憤怒。

黃仁表示，行政院此舉是對原住民的不尊重，他們將動員全國原住民一齊到立法院表達自身立場，至少會有上千人，要讓社會大眾了解事件真相與全貌。

原住民 預算 國民黨

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