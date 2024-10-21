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誹謗黃國昌硬上女學生不認罪 周玉蔻哭：像小螞蟻被輾壓

記者王聖藜／台北即時報導
民眾黨立委黃國昌。(本報系資料照)
民眾黨立委黃國昌。(本報系資料照)

民眾黨立委黃國昌不滿媒體人周玉蔻在臉書指他「教室硬上女學生」提告，周女依加重誹謗罪起訴。台北地院今開辯論庭，周女不認罪，稱媒體可對公眾人物評論，但檢察事務官的起訴讓她覺得自己「像一隻小螞蟻」，檢方批周女不查證該當誹謗罪，本案辯結，訂12月2日宣判。

周玉蔻哽咽地說，她對政治新聞評論，檢方起訴媒體的態度卻散漫、輕率，只找事務官開庭就將她起訴，黃國昌不許別人批評他，卻用更惡毒、尖銳的言詞對別人人格攻擊。

周女說，她是有50年資歷的新聞工作者，只不過在提醒社會一個未來可能擔任法務部長的人的行徑，如果評論得不對，黃大可召開記者會立刻回答，後來，黃擔任不分區立委，更掌握法務部的預算，但檢察官未找她就起訴，覺得很悲哀。

周玉蔻說，她在解嚴前即投身媒體工作，以前被政治迫害、國家興「文字獄」，她都在風險中度過，這回，她痛心檢察官為何可以沒看到她就起訴；周女說，她的遭遇很無助「像一隻小螞蟻」被輾壓，從臉書貼文可知她沒有誹謗，但黃國昌的支持者卻留言侮辱她，那麼媒體的任何評論都要閉嘴嗎？

公訴檢察官楊淑芬說，周玉蔻坦承貼文，否認誹謗，周女貼文指摘黃國昌在教室「硬上」女學生，女學生「就像鍾沛君案確有妨害性自主事件存在」一樣。

楊說，媒體當然可以評論，但前提是評論須基於正確的事實、或查證過的事而為評論，黃國昌過去言論是談及「師生戀」，但從來沒說過自己是「強制」、是「硬上」，周不查證，該當加重誹謗罪的罪責。

周玉蔻2023年6月13日在臉書發文「對了，黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室（據說是這樣）裡被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？」等。

黃國昌認周玉蔻的臉書惡意捏造，向台北地檢署提告加重誹謗罪，另向台北地院提起民事訴訟，向周求償100萬元（新台幣，約3.3萬美元）並刪除臉書上污衊文章及須刊登本件判決。

台北地院民庭審理認為，周玉蔻所提事證不足，認定她的發文已侵害黃國昌名譽，審酌雙方社會影響力，判周玉蔻須賠償30萬元（約9804美元）確定。

刑事誹謗部分，檢方偵查認為，周玉蔻否認犯行，依台北地院民事判決，周玉蔻的發文確實貶損黃國昌的社會評價，今年6月依加重誹謗罪起訴周玉蔻。

媒體人周玉蔻。(本報系資料照)
媒體人周玉蔻。(本報系資料照)

臉書 預算 辯論

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