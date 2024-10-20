台灣任美主導印太產業韌性夥伴顧問國 解讀一次看

美國推動以強化國防工業韌性為主的新區域聯盟「印太產業韌性夥伴」，7日及8日在夏威夷召開首次會議。台灣國防部軍備副部長徐衍璞（前排右4）也與會（美國國防部提供/中央社）

台灣參與美國推動、以強化國防工業為目的的「印太產業韌性夥伴」，擔任顧問國。美退役海軍少將蒙哥馬利說，台灣在武器生產供應鏈 領域，實質上是領導者，美台共同生產武器指日可待。

美國主導成立的新區域聯盟「印太產業韌性夥伴」（Partnership for Indo-Pacific Industrial Resilience, PIPIR）7日、8日在夏威夷檀香山舉行創始會議，並成立4個工作小組。國防部 軍備副部長徐衍璞代表台灣出席。

知情人士指出，美國邀請台灣以顧問國身分，參與這個主旨為強化國防工業供應鏈韌性、促進印太地區安全的新多邊倡議。

陸軍國防出口與合作副助理部長的副手昆茲利（Michael Kuenzli）日前在一場智庫論壇接受中央社詢問時，證實台灣有參與，但他不願進一步回答，台灣是顧問國，或是目前13個會員國之一。

美國國防部並未說明，13個會員國包括哪些國家。

瑞典國防部15日在社群平台X貼文指出，瑞典參與「印太產業韌性夥伴」，將與印太與歐洲大西洋國家合作。「作為擁有強大、多元國防工業基礎的國家，瑞典已做好準備，將具體對印太夥伴做出貢獻，也期待在這個平台持續深化合作。」

美國智庫「外交政策研究所」（FPRI）亞洲計畫部助理副主任費德勒（Connor Fiddler）對中央社說，他推測會員國還包括德、英、法、加拿大、日本、韓國、菲律賓、澳洲、紐西蘭、印度等。

美退役海軍少將：台灣在供應鏈具關鍵地位 武器共同生產指日可待

曾任太平洋司令部作戰主任的退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）15日接受中央社訪問指出，在半導體、微電子技術領域，「台灣實質上就是領導者」，不管以什麼身分，台灣在印太地區的國防產業合作有關鍵作用。

蒙哥馬利說，台灣以顧問身分參與，或許是因美國以外的國家對可能來自中國共產黨的壓力感到不安。台灣有時無法參加這類多邊機制，美國政府體認到不能排除台灣，調整台灣參與方式，「這是個改變」，也值得稱許。

他指出，要製造優質武器，不可缺少台灣的半導體與微電子產品；美國也是供應台灣武器的最主要夥伴，台灣已經是美國國防工業基礎的重要一部分。

在檀香山的創始會議上，「印太產業韌性夥伴」會員國成立生產、供應鏈韌性、維護，以及政策與優化4個工作小組。蒙哥馬利說，在生產、供應鏈韌性這兩個領域，台灣實際上已有重要角色；台灣可能也有參與維護工作。

他形容台灣納入「印太產業韌性夥伴」是好消息，進展了「半步」，關鍵進展應該要進入美台共同生產武器的階段。「我可以想像有一天，美國的國防產業會在台灣共同生產經核准的武器設備。我們離那一天並不遠。」

蒙哥馬利認為，美台共同生產武器的銷售不成問題。美國、一些受夠中國的歐洲國家、澳洲、日本、印度、以色列及一些具交易性格的中東國家都可能是買家。美台國防合作逐漸強化，包括演習、訓練等，接下來自然就是武器共同生產。

民進黨駐美代表處主任：台美多方合作 建立可信賴供應鏈

對於台灣納入「印太產業韌性夥伴」的意涵，民進黨駐美代表處主任蕭舜文指出，未來美中在科技競爭方面將朝兩極化發展。美國重組可信賴、乾淨的供應鏈之際，台美也正尋求各種不同方式，讓雙方更緊密合作。

蕭舜文說，美國近期一直在推動「格網狀」（lattice network）的概念，讓區域國家在格網狀的多邊架構下，合作與協調相互的利益，取代傳統上美國直接對盟邦的「軸輻網路」（hub-and-spokes）體系。台灣近期首度參與美、澳、日，協助台灣的南太平洋友邦吐瓦魯建設海底電纜就是其中一個例子。

蕭舜文指出，台灣參與「印太產業韌性夥伴」也是與格網狀類似的概念。美國商務部9月組團到台灣考察，探討共同生產無人機的可能性，以及台灣的國防部成立國防創新小組，都是加強與美國、理念相近國家合作的方式。

與「烏克蘭防務國際聯絡小組」比較 學者看法不一

印太產業韌性夥伴剛成立，美國國防部釋出訊息有限，學者解讀也不一。較常見的分析，是將這個聯盟與「烏克蘭防務國際聯絡小組」（The Ukraine Defense Contact Group, UDCG）相比較。

費德勒對中央社說，兩者明顯區別是，UDCG主要是為協調對烏克蘭提供武器，「印太產業韌性夥伴」沒有提到這部分，側重的是集體利益和集體嚇阻力。

費德勒說，台灣肯定會獲益，具體而言要看台灣參與程度。然而，台灣最終仍將面臨一項障礙，即許多國家對直接提供武器給台灣仍持謹慎態度。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）印太安全倡議（Indo-Pacific Security Initiative）非常駐資深研究員柯茲洛斯基（Adam Kozloski）撰文分析，UDCG協調多國將關鍵武器系統交付給烏克蘭，如果亞洲也有類似機制，將能在戰爭爆發時，更迅速提供資源給台灣、菲律賓、南韓、甚至是美國。