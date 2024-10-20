稱台灣準備好打仗？楊永明斥：駐美代表像黑熊部隊發言人

駐美代表俞大㵢。(本報系資料照片)

台駐美代表處代表俞大㵢 4日接受福斯新聞訪問時指出，面對對岸軍事威脅，台灣民眾已經做好了準備。國安會前副秘書長楊永明批評，相關發言無助爭取美國支持，反而提高兩岸緊張情勢，俞大㵢是代表哪那些台灣人？

楊永明指出，各方都瞭解中共會對台用武主要是針對台獨或外部勢力介入，最近的聯合利劍演習也是訴求反獨演習，請問俞大㵢，是否代表賴政府繼續推動台獨？俞大㵢也提到，他希望「可以不需要美國軍隊，因為烏克蘭也沒有美軍的幫忙」，不過，要是美軍願意提供協助，就會熱切的接受。楊質疑，「如果你的房子被火燒了，他們幫你拿一桶水，你會拒絕嗎」？

楊永明指出，俞大㵢又說「習近平的膽大妄為是為了實現所謂中國夢」，所以不論誰主政美國政府，重點是「習近平的想法」。俞大㵢的發言真的愈來愈像最近的澤倫斯基，面對戰爭頹勢，仍然爭取美國的微弱援助。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

此外，楊永明表示，俞大㵢說中國、俄羅斯、伊朗 三國正在或已經組成軸心國同盟關係，這是附和部分美國議員與右翼智庫的說法，也是外交部長林佳龍在立法院的書面報告「中國近年來與俄羅斯、伊朗和北韓強化協作，形成動亂軸心」，這代表賴清德 政府的基本態度，顯然賴清德國慶演說中兩岸合作的說法是講假的，可預見兩岸對立緊張情況不易改善。

楊永明批評，俞大㵢的發言充滿政治指責與挑釁，徒然升高兩岸緊張氛圍，他的言辭不像是一位資深外交官，也不像是應該要維持兩岸穩定的政府官員，反而像是黑熊部隊的發言人。