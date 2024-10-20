中國圍台軍演 賴清德勗勉應處部隊：護台4點決心不變

台賴清德總統（前排左）前往海洋委員會海巡署艦隊分署勗勉官兵。（記者伯愷／攝影）

台賴清德 總統雙十國慶演說強調兩岸「互不隸屬」、「中華民國 已經在台澎金馬落地生根」，中國解放軍 東部戰區旋即於10月14日發動「聯合利劍-2024B」圍台軍演。為此，賴清德於台灣時間今天上午前往海巡署艦隊分署勗勉官兵，賴視勖勉海巡官兵時強調4點護台決心不變，政府也會做海巡與國軍的後盾。

賴清德今年520就職演說拋出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」新兩國論，中國解放軍隨即舉行2天「聯合利劍-2024A」圍台軍演回應。雙十國慶晚會賴再拋「祖國論」，國慶演說又提「互不隸屬」及「中華民國已經在台澎金馬落地生根」。

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為此，這個月14日解放軍以代號「聯合利劍-2024B」舉行二次圍台軍演。國防部於15日則發新聞指出，從14日早上6時起自15日6時止，偵獲解放軍機153架次，其中逾越海峽中線進入西部、西南及東部空域111架次；解放軍艦14艘及公務船12艘。國軍則運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。