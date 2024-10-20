台積電文學獎最大贏家 劉子新：要爸爸「All in」台積電

聯合報副刊、台積電文教基金會共同主辦的「台積電青年學生文學獎」贈獎典禮，嘉義女中三年級劉子新（右）獲散文首獎，由作家簡媜贈獎。記者侯永全／攝影

由聯合報副刊、台積電 文教基金會共同主辦的「台積電青年學生文學獎」今年邁入第21屆，本屆迎來歷年最大贏家，現就讀台灣師範大學國文系的劉子新獲短篇小說、散文的「雙首獎」，及新詩組優勝。她在致詞時說，文學獎像是在「賭石」，在這樣的年紀能保有原石尚未被切開的未知，是非常幸福、值得珍惜的事情。

被稱為「怪物新人」的劉子新剛從嘉義女中畢業，今年9月進入台師大國文系就讀，此前曾獲得第19屆散文二獎、第20屆短篇小說優勝。第3次來到贈獎典禮，她在致詞時表示，聽過許多首獎獲獎者在感言中說，沒想過會站在這裡，「可是我想過，我想過很多次」，收到第一封得獎通知時很開心，想著要拿獎學金來買衣服、買機票 ，直到第2、3封接續寄來，才開始感到惶恐。她想過會得獎，但沒有想過能以這種方式。

劉子新致詞時提到，兩年前首次來到贈獎典禮時，散文首獎作者曾說文學獎像是在「淘金」，當時她想，原來我這種人能被稱之為「金」嗎？如今她覺得，與其說是淘金，文學獎更像是在「賭石」，而在這樣的年紀能保有原石尚未被切開的未知，是非常幸福、值得珍惜的事情。

短篇小說首獎作品為「白腳底黑貓」，劉子新文中寫一名家境困苦、高職休學的女孩子，在雨夜中撿了一隻黑貓。小說組評審委員代表、作家林黛嫚表示，她用流浪貓的處境來映襯主角的悲憫之心，寫法非常具有文學的高度。雖然作者的生活應不如文中主角那麼困苦，「但像我們這麼平凡的人，能夠觀照與我們不一樣的人的人生，這種心思是非常珍貴的」。

她的散文「天鵝踩破湖水」同樣獲得首獎，散文組評審委員代表、作家簡媜評論指，這則散文透過古道的健行，到戶外探索出路，與網路直播時把耳機塞起來，處於個人的宇宙中，兩種意象呈現了開放與封閉，虛與實的對照，設計恰到好處。

短篇小說首獎的獎學金30萬元(約9800美元)、散文首獎15萬元(約4900美元)、新詩優勝1萬元(約327美元)，劉子新在本屆台積電青年學生文學獎共斬獲46萬元(約1萬5000美元)獎學金。9月開學後，同學常問她獎金要怎麼花，她想起2年前拿一部分獎金給爸爸，要他「All in」台積電，今年台積電破千元時，一問之下，才知道爸爸買在396元、賣在404元。所以關於今年的獎金，她笑稱：「還在想要不要再給爸爸一次機會」。

台積電青年學生文學獎是台灣專為青年學生量身訂作、獎金最豐厚的文學大賞，今日下午在孫運璿科技・人文紀念館多功能講堂舉行贈獎典禮，台積電文教基金會董事長曾繁城、聯合報社長游美月，以及何致和、林黛嫚、 林俊穎、李屏瑤、楊富閔、楊澤、羅智成、陳育虹、宇文正、楊佳嫻、簡媜、石曉楓、孫梓評、李欣倫皆出席。