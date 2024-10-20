連鎖火鍋店菜盤 驚見「老鼠屎」黏盆底

網友於爆料公社發文，指出22:02菜盤底部有老鼠屎。(圖／擷自爆料公社)

台灣又見食安問題？10月20日晚間，有網友於爆料公社發文，表示至「22:02」火鍋店用餐，菜盤裡有「老鼠屎」。爆料照片中也可看到木頭菜盤底部有多顆動物糞便與壓扁的痕跡。

連鎖鍋物品牌「22:02火鍋樂活」主打天然食材，提供單點鍋物或吃到飽型態，其中隨鍋附上的蔬菜盤，標榜台灣在地小農數十種的新鮮蔬菜多樣化組合。目前包括有台北八德店、微風店、南港店、美麗華店，還有新莊店、林口A9店等多間分店。

10月20日晚間，有網友於爆料公社發文，表示「在22:02火鍋店用餐，菜盤裡有老鼠屎。當下一口都還沒吃，馬上告知服務人員。服務人員問，需不需要換鍋以及菜盤」貼文也表示「但換了還敢吃嗎⋯⋯連夾菜的夾子、手把都是油的，店內衛生跟食材把關是怎麼做的？」而在該網友的爆料貼文中，可以看見盛菜的木盆內，不僅有疑似糞便被壓扁留下的數枚污點，同時還有3、4顆約米粒大小的動物糞便。

許多網友看完表示「好惡心喔」、「超噁」、「料理鼠王啦」、「用木頭盛裝生食的餐廳基本都不會去」。同時也有網友指出「那個應該是壁虎屎」、「那大小也像壁虎大便」。

另外也因發文者未告知用餐地點，也有網友詢問「你就好人做到底，說一下是那家分店」、「那家分店？」此外，還因餐廳品牌名稱特殊，也讓部份網友引起討論「請問22:02是店名嗎？」、「還以為是22:0在火鍋店用餐，原來是店名叫22:02」。