我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市長2021年競選涉貪腐醜聞 收大陪審團傳票

川普賀錦麗誰勝選 將決定明年Fed利率3路徑走哪條

鄧小平前翻譯稱台灣人10%為日裔 真相是…最多只有4萬

中央社台北16日綜合外電報導
中國學者高志凱曾任鄧小平的翻譯。(路透資料照片)
中國學者高志凱曾任鄧小平的翻譯。(路透資料照片)

中國智庫主管高志凱近日受訪稱，二戰後許多日本人留台灣，如今日裔約占台灣10%人口、約230萬人，引發熱議。有事實查核單位調查，目前日裔台人約數千至上萬，最多可能4萬人。

英國記者哈山（Mehdi Raza Hasan）近日於半島電視台（Al-Jazeera）英語節目訪問中國「全球化智庫」副主任高志凱。高志凱1980年代在中國外交部任職時，曾擔任時任中國領導人鄧小平的翻譯，他常上電視擔任評論員，為中國官方護航。

高志凱在訪談中散布錯誤與爭議訊息，稱日本在1945年第二次世界大戰投降之後，「台灣很多人來自日本…他們現在占台灣人口的10%左右…那些死忠的台獨分子包括一些日裔台灣人」。

美國媒體「自由亞洲電台」（RFA）報導，亞洲事實查核實驗室（AFCL）於14日致電並訪問高志凱，他並未給出這項數據來源的證據。

AFCL參考台灣政府人口普查資料、歷史人口成長率以及族裔統計史料後，判斷高志凱的說法缺乏證據。

要查核高志凱的說法是否為真，有兩大關鍵問題，包括二戰結束後，有多少日本人被遣送回國？以及有多少日本人留在台灣？

根據「台灣省日僑管理委員會」1947年編印的「台灣省日僑遣送紀實」檔案，日本台灣總督府1945年調查在台日僑數為32萬3269人；國民政府行政長官公署1946年的戶口調查資料顯示，在台日僑數為32萬8332人。

日僑管理委員會於1946年3月1日起至1947年5月3日共遣返32萬3246名日僑回國，原本預計全數遣送，但經各方商討後，決定留用高級技術人員及其家屬，最後留下755名日本人。

此外，內政部人員接受AFCL採訪時表示，台灣目前只有移民署統計現在居留在台灣的日本外僑數。1945年戰後，有多少人具有日本血統但續留台灣，他們的後人有多少，內政部戶政資料中並沒有這項統計。

AFCL查閱台灣歷次戶口普查資料，發現1956年的戰後第一次台閩地區戶口普查，只顯示「本省籍族系為外國者」有1233人，但並未註明他們來自哪些國家。

因此，無論是以「台灣省日僑遣送紀實」中所載人數估算，或是以1956年台灣戰後第一次人口普查資料推測，二戰後留在台灣的日本人，應該在1000人左右。

AFCL的調查最終寫道，根據內政部人口成長率統計，台灣人口成長率平均介於2%至3%之間，即使是最高峰時期的1969年，也只有4.998%。

以此推算，目前的日裔台灣人大約有數千人至上萬人，最多可能到4萬人左右，跟高志凱聲稱日裔占台灣1成人口、也就是約230萬人相去甚遠。

日本 日裔 內政部

上一則

獨得張榮發百億遺產怎麼用？張國煒：拿到再說

延伸閱讀

加薪提振消費 日本上季GDP3.1%逆轉頹勢 有利升息

加薪提振消費 日本上季GDP3.1%逆轉頹勢 有利升息

二戰結束79年 日皇連10年深刻反省 岸田避談加害責任

二戰結束79年 日皇連10年深刻反省 岸田避談加害責任
南韓光復節 尹錫悅致詞幾乎未提日本 親日再挨批

南韓光復節 尹錫悅致詞幾乎未提日本 親日再挨批
南海海槽地震結束警報 日本旅宿業者估損失上億日圓

南海海槽地震結束警報 日本旅宿業者估損失上億日圓

熱門新聞

命理師楊登嵙分享立秋的民俗觀念。(本報資料照)

4生肖立秋注意小病痛 重「護肺養肝」

2024-08-07 02:50
台灣拳擊女將林郁婷參加巴黎奧運女子57公斤級拳擊賽事，卻因為性別議題屢遭外界質疑。(本報資料照片)

林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD

2024-08-02 20:10
在台失聯的柯尼哲為德國知名學者，專注於陰謀論在公共對話領域、媒體與文學中的表現形式，近年全球假訊息肆虐，柯尼哲的學術專業受重視，在週報「星期五」（der Freitag）和YouTube上都可以見到他深度解析的專欄與影片。（中央社）

德籍教授在台失蹤逾4月 父母投書柏林報紙望兒早歸

2024-08-13 17:44
長榮集團創辦人張榮發8年前過世，遺囑將遺產全留給2房獨子張國煒。圖／本報系資料照

張榮發遺囑確定有效 二房獨子獨得逾百億台幣遺產

2024-08-14 13:25
新北一名公公拍兒媳屁股說「快去洗澡」，共6度性騷。圖為示意圖非當事人。（記者余承翰／攝影）

公公6度性騷 拍屁股說「去洗澡」、想舌吻 兒媳不忍了提告

2024-08-14 00:10
中國國安部的發文提到破獲千餘起台灣間諜，台陸委會13日回應，若非誇大就是濫捕。(記者廖士鋒／攝影)

中國稱破獲千起台諜案 陸委會：若非誇大就是濫捕

2024-08-13 11:59

超人氣

更多 >
天天吃青花菜 身體驚喜五變化

天天吃青花菜 身體驚喜五變化
神隱10多年 玉女歌手年近50歲仙氣迷人

神隱10多年 玉女歌手年近50歲仙氣迷人
4生肖運勢走上坡 屬馬準備升職、他們感情生活最幸福

4生肖運勢走上坡 屬馬準備升職、他們感情生活最幸福
男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了

男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了
南加爾灣2亞裔長者陳屍旅店 疑殺妻後自殺

南加爾灣2亞裔長者陳屍旅店 疑殺妻後自殺