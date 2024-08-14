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大陸男偷渡赴台反共 可助台灣對抗軍事威脅？他微笑揮手

記者蕭雅娟／台北即時報導
大陸籍男子阮芳勇直言，不滿共產主義意識形態下的社會主義制度，不斷給中國大陸人名帶來苦難，他長期任職軍隊，可協助台灣對抗中共的軍事威脅。記者蕭雅娟／攝影
大陸籍男子阮芳勇直言，不滿共產主義意識形態下的社會主義制度，不斷給中國大陸人名帶來苦難，他長期任職軍隊，可協助台灣對抗中共的軍事威脅。記者蕭雅娟／攝影

大陸籍男子阮芳勇自駕快艇，從大陸福建偷渡來台，在淡水碼頭老街渡船碼頭落網，遭依未經許可入國罪嫌起訴。士林地方法院今下午召開移審庭，法官問阮偷渡來台原因，阮男直言，不滿共產主義意識形態下的社會主義制度，反人性、反人類制度，不斷給中國大陸人民帶來苦難，習近平上台後更獨裁專制，他長期任職軍隊，可協助台灣對抗中共的軍事威脅。

今下午4時許，理平頭的阮芳勇身穿白色棉短袖，精神飽滿步入法庭，手中拿著今天收到的起訴書。他說，基本上起訴書上都是事實，但有一點誤會，不是因為擦撞才報案，他在靠碼頭時操作不好擦撞，「我要求他們報警，是投案自首」。

法官問阮為何台？阮直言，「我不滿中共共產主義意識形態下的社會主義制度，反人性、反人類制度，不斷給中國大陸人民帶來苦難，習近平上台後更獨裁專制，政治制度更加執著，經濟制度走向國有，民營經濟無法生存，現在大陸政局已經進入非常荒唐的局面，我出來目的是為了更好的反共，推翻獨裁專制政權，中共不僅是大陸人民的敵人，也是台灣的敵人，我以前長期在軍隊任職，對軍事有充分認識，可以協助台灣對抗中共的軍事威脅。」

阮稱，他6月8日晚上7時30分從福建寧德市三都港離開碼頭，晚上10時許出港，隔他早上10點20分抵達淡水碼頭靠岸。他說，自駕快艇來台，在台灣沒有朋友、沒有財產，家人都在大陸。辯護人稱，阮主動向海巡人員坦承從大陸過來，雖有非法入境情事，但應適用投案自首，若無法交保，請求解除禁見通信。

法官諭知，經訊問後被告坦承犯行，還有相關證卷可佐證，足認違反台灣地區與大陸地區人民關係條例「大陸地區人民未經主管機關許可，不得進入台灣地區」，而涉嫌入出國及移民法第74條第1項「未經許可入國罪嫌」，犯嫌重大、未曾來台、在台無財產，有逃亡之虞，審酌目前審理進度、司法權有效行使、被告人身自由防禦權保障，依比例原則衡量後，認為無羈押以外方式替代，而有羈押必要。阮男今下午5時還押看守所，面對記者提問怎麼協助台灣解除軍事威脅，則未正面回答，微笑、揮手上囚車離去。

中共 快艇 偷渡

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