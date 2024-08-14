柯文哲政治獻金案／自行調節帳目 民眾黨告會計師端木正涉偽造文書

民眾黨立委黃珊珊離開中央黨部黨部，前往北檢提告端木正，被媒體包圍。(記者林俊良／攝影)

台灣民眾黨主席柯文哲 陷政治獻金申報風波，原訂黃珊珊提告會計師端木正，民眾黨發言人吳怡萱14日表示，調查局今早執行搜索，所有人員均在配合調查，延後提告。黃珊珊下午3時赴北檢按鈴申告端木正，因自行調節帳目，涉嫌業務登載不實、使公務員登載不實等罪。

民眾黨原訂上午申告，但上午傳出檢調單位持搜索票搜索木可公司及端木正的會計師事務所，不排除約談相關人到案說明，民眾黨下午表示，已主動提供相關卷證，檢調未搜索民眾黨部。

黃珊珊說，柯文哲競選總部的所有支出均有完整憑證，而且都有銀行往來的紀錄，這些紀錄在每周都會交給委外的端木正會計師繕打、上傳及申報。自從接獲廠商聲明後，民眾黨就開始內部清查，她不相信有會計師願意幫客戶做假帳。但從民眾黨提交或留存的支出憑證裡面，比對有一些為什麼沒有在監察院的申報系統裡？找到近17筆的漏登資料，造成結算時，出現存摺金額跟帳面資料的短差。

黃珊珊說，正常來說政治獻金必須有差額說明，但是端木正因來不及key in，而他在沒有任何憑證及發票的情況下，編造了9筆完全虛假的支出後上傳。

黃珊珊今指出，她曾詢問端木正為什麼要虛報帳目？端木正說，這是一種調節。為什麼要虛報？他回應因為時間來不及。黃說，她再問這是會計師可以做的事嗎？端木正沒有辦法回答，也說無人指示他這麼做。

黃珊珊認為，端木正將應該掌管的業務登記的報告，做出不實的紀錄，涉犯業務登載不實；再者，端木正把這些資料上傳到監察院系統，涉犯使公務員登載不實，今針對兩事提出告訴，盼端木正誠實以對，對外說明。

黃珊珊說，她身為柯文哲競選總部的總幹事，負責溝通協調各部門，財務部門發生重大的疏失，她責無旁貸向中央委員會請辭黨職，之後事件所有人員均會移送中評會，尊重黨的最後決定。