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假帳疑雲 柯文哲：所有支出都有憑證 沒有跑到任何個人口袋

記者林銘翰、黃婉婷／台北12日電
民眾黨主席柯文哲。(本報資料照片)
民眾黨主席柯文哲。(本報資料照片)

民眾黨主席柯文哲近日遭指政治獻金申報不實，今天親上火線說明。柯文哲表示，很多支持者都感到非常憂心，對於政治獻金申報錯誤，「其實我也相當緊張」，因為業務全部外包，導致有人便宜行事，因而造成今天的錯誤，民眾黨會從錯誤中學習，用最高標準要求自己，「我們不會被任何挫折擊垮。」

民眾黨12日舉行「2024總統大選柯文哲政治獻金說明」記者會，柯文哲表示，這幾天看到相關新聞報導，很多支持者都感到非常憂心，對於政治獻金申報錯誤，「其實我也相當緊張」，然而真相並非電視名嘴、多位側翼所說，「第一時間我們不知道」，因此在假日找回競選團隊人員，希望利用這幾天的時間徹底清查。

柯文哲說，在今年的這場總統大選，他很感謝小草小額捐款，大家都是希望台灣更好、希望柯文哲有機會改變政治文化，根據目前調查的結果顯示，所有支出都有憑證，全數用在選舉相關事務，「沒有跑到任何個人口袋」，然而因為業務全部外包，因此才會有人便宜行事，從而造成今天的錯誤。

柯文哲也說，民眾黨成立以來首次參與總統大選，因為目前還在摸索沒有經驗，希望未來可以做得更好，實在不應該發生這種錯誤，不過既然已經發生，必定會用最快的速度補正資料，「我們會從錯誤中學習，最高標準要求自己，民眾黨一定會繼續努力、繼續進步，這才是負責任的做法，我們不會被任何挫折擊垮。」

柯文哲

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