當林郁婷後盾 台行政院已請律師搜集證據擬賽後出擊

林郁婷(左)在女子57公斤級4強賽擊敗土耳其選手卡拉曼(右)。(歐新社)

台灣拳擊國手林郁婷 挺進巴黎奧運 金牌戰，卻深陷性別議題泥淖，台總統賴清德 要求體育署嚴正抗議並採取法律作為。台行政院今天指出，強烈譴責混淆視聽的言論，並稱現階段是確保林郁婷能在最好的資源下比賽，至於法律層面，「可能等到比賽後才會進行」，所有證據和資訊已請律師蒐集好。

台教育部說，現已聯繫中華奧會，也委託律師要採取必要行動，研議結果出爐將公告周知。

林郁婷去年拳擊世錦賽闖進4強，卻意外陷入性別檢測爭議，後來在台體育署幫助下還她清白，並在同年的杭州亞運女子拳擊57公斤級摘金。今天凌晨，她再度以5比0完勝土耳其選手卡拉曼，挺進金牌戰，但賽後對方卻比出「雙X」手勢，讓性別爭議再起波瀾。

不過，賴清德表態力挺林郁婷，稱「郁婷仍承受許多不公平的壓力」，他已責請體育署務必嚴正表達抗議，採取相應法律作為，讓選手上場無後顧之憂。

台行政院發言人陳世凱重申，林郁婷的參賽資格已經獲得國際奧會的公開確認，對於外界一再干擾賽事，進行人身攻擊，賴清德跟行政院長卓榮泰都指示，除了體育署之外，整個中華民國政府一定要作為選手的最強後盾，並指示體育署在維護選手參賽權益之下，務必要提供選手各方面的資源，同時也要對於混淆視聽的言論做出最強烈的譴責與抗議。

陳世凱說，現階段最重要的是關注林郁婷的整個比賽過程當中，應該提供什麼樣的資源，讓她在最好的資源底下比賽，至於法律層面，也可能等到比賽後才會進行，所有證據和資訊都有請律師搜集好，此前盼大家盡量關注、支持林郁婷的比賽。

至於相關法律作為，台教育部體育署組長運動產業及企劃組長劉姿君指出，體育署長鄭世忠正在巴黎奧運前線，目前已聯繫中華奧會，也委託律師要採取必要行動，目前尚未獲知研議結果。