藍爆綠訪美團與大麻商餐敘 民進黨：非事實勿抹黑

國民黨副秘書長江俊霆、駐美代表處秦日新大使、智庫副執行長凌濤（右二）、副發言人康晉瑜、青年團總團長羅雍勝（右）日前訪美出席共和黨全代會。(國民黨提供)

國民黨 智庫副執行長凌濤上月隨團前往美國參加共和黨全國代表大會期間，被周刊報導指以行程偏心執政黨為由，痛罵台灣外交官耍官威；隨團成員、國民黨副發言人康晉瑜昨揭露，國民黨代表團不願出席民進黨 邀約的僑宴，原因是東道主是大麻 供應商，而且該名人士還曾疑似涉入「兒童性虐待」爭議。

民進黨則否認，稱非事實。民進黨發言人韓瑩回應稱，當天餐會的主要目的，是和三位伊利諾州參眾議員互動，請國民黨不要抹黑民進黨，破壞台美關係。

鏡週刊6日報導指出，外交部7月中籌組跨黨派代表團赴美觀選，凌濤隨團赴美參加共和黨全國代表大會後，竟以行程偏心執政黨、購物時間不夠為由，痛罵外交人員，耍官威行徑讓外館及台僑社團埋下不滿情緒。

康晉瑜指出，綠營及側翼說他們拚僑宴、在野黨卻去逛街，可能面臨「史上大翻船」；國民黨代表團不去民進黨代表團邀約的僑宴，是因邀約請客的人是牽涉複雜的大麻供應商CEO吳先生，於是選擇依照外交部安排的主團計畫「芝加哥參訪行程」。

康晉瑜指出，民進黨脫隊赴約一場大麻業者Charles Wu的餐敘，其公司除了種植大麻，還販賣許多大麻衍生產品，過去還是另一家公司的CEO，此公司擁有與植物性大麻種植、提取、加工等相關的智慧財產權。

康晉瑜指出，在吳先生社群網站發現，他曾發文自承被前妻指控「兒童性虐待」，導致監護權擱置；而且也不是國民黨要求「逛街」，是外交部安排的自由參訪行程。

康晉瑜指出，代表團裡有很多青年代表，不願意跟大麻沾上邊，所以選擇依照外交部安排的主團計畫「芝加哥參訪行程」，這是外交部安排的表訂自由參訪行程，不是要求「逛街」。