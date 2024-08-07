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藍爆綠訪美團與大麻商餐敘 民進黨：非事實勿抹黑

台灣新聞組／台北8日電
國民黨副秘書長江俊霆、駐美代表處秦日新大使、智庫副執行長凌濤（右二）、副發言人康晉瑜、青年團總團長羅雍勝（右）日前訪美出席共和黨全代會。(國民黨提供)
國民黨副秘書長江俊霆、駐美代表處秦日新大使、智庫副執行長凌濤（右二）、副發言人康晉瑜、青年團總團長羅雍勝（右）日前訪美出席共和黨全代會。(國民黨提供)

國民黨智庫副執行長凌濤上月隨團前往美國參加共和黨全國代表大會期間，被周刊報導指以行程偏心執政黨為由，痛罵台灣外交官耍官威；隨團成員、國民黨副發言人康晉瑜昨揭露，國民黨代表團不願出席民進黨邀約的僑宴，原因是東道主是大麻供應商，而且該名人士還曾疑似涉入「兒童性虐待」爭議。

民進黨則否認，稱非事實。民進黨發言人韓瑩回應稱，當天餐會的主要目的，是和三位伊利諾州參眾議員互動，請國民黨不要抹黑民進黨，破壞台美關係。

鏡週刊6日報導指出，外交部7月中籌組跨黨派代表團赴美觀選，凌濤隨團赴美參加共和黨全國代表大會後，竟以行程偏心執政黨、購物時間不夠為由，痛罵外交人員，耍官威行徑讓外館及台僑社團埋下不滿情緒。

康晉瑜指出，綠營及側翼說他們拚僑宴、在野黨卻去逛街，可能面臨「史上大翻船」；國民黨代表團不去民進黨代表團邀約的僑宴，是因邀約請客的人是牽涉複雜的大麻供應商CEO吳先生，於是選擇依照外交部安排的主團計畫「芝加哥參訪行程」。

康晉瑜指出，民進黨脫隊赴約一場大麻業者Charles Wu的餐敘，其公司除了種植大麻，還販賣許多大麻衍生產品，過去還是另一家公司的CEO，此公司擁有與植物性大麻種植、提取、加工等相關的智慧財產權。

康晉瑜指出，在吳先生社群網站發現，他曾發文自承被前妻指控「兒童性虐待」，導致監護權擱置；而且也不是國民黨要求「逛街」，是外交部安排的自由參訪行程。

康晉瑜指出，代表團裡有很多青年代表，不願意跟大麻沾上邊，所以選擇依照外交部安排的主團計畫「芝加哥參訪行程」，這是外交部安排的表訂自由參訪行程，不是要求「逛街」。

國民黨副發言人康晉瑜揭露，國民黨代表團不願意與民進黨代表團一同出席餐敘，是因該場...
國民黨副發言人康晉瑜揭露，國民黨代表團不願意與民進黨代表團一同出席餐敘，是因該場餐敘邀約牽涉一位大麻供應商。（圖／取自康晉瑜臉書）

大麻 國民黨 民進黨

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