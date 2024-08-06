國會改革辯論 柯建銘：不信公義喚不回 不容憲法盡成灰

民進黨立法院黨團總召柯建銘。(本報系資料照)

憲法法庭今針對國會改革法案是否違憲行言詞辯論，歷經6小時交鋒，審判長許宗力諭知辯論終結，將再另外公告宣判期日；民進黨 立法院黨團總召柯建銘庭後受訪表示，心得僅有14個字，「不信公義喚不回，不容憲法盡成灰」。

柯建銘指出，憲法法庭辯論結束，他最想講的只有14個字，「不信公義喚不回，不容憲法盡成灰」，台灣只有一部憲法，不應該站在憲法對立面，不應該抵抗憲法，此次言詞辯論和暫時處分準備程序，他感覺和藍白是「站在平行空間講話」。

他說，藍白自己有另一部憲法，且和所有憲法原則不同，他們創造一套自己要的憲政理論，憲法是權力分立、互相監督與制衡的，但藍白把權力分立、監督與制衡變成擴權違憲、反民主，並以慣用手段製造衝突、攻擊抹黑，在憲法法庭上面還在演這套，另指黃國昌的做法與10年前講的話相互違背。

柯建銘表示，他20年前在憲法法庭針對319真調會條例聲請釋憲，他講了一句話「憲法在滴血」，20年後民進黨團等4個單位仍為了國會改革法案共同提釋憲，對於民主法治何其諷刺？

他說，憲法在失血、淌血，憲法已經進入加護病房，這是藍白多數暴力、毀憲亂政的結果，民意都看得很清楚，沒收國會、占領主席台、舉手表決等，完全不符程序正義，無所不用其極毀憲，黨團對於釋憲結果很有信心，也絕對尊重大法官 獨立性，台灣今天民主法治自由，是台灣人共同努力而來的，他們會捍衛民主的核心價值，讓民主屹立不搖。