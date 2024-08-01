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蘇貞昌、謝長廷獲聘台總統府資政 余天為國策顧問

記者周佑政／台北即時報導
台行政院前院長蘇貞昌。圖／聯合報系資料照片
台行政院前院長蘇貞昌。圖／聯合報系資料照片

台總統府今天公布新聘資政27人、國策顧問73人，其中行政院前院長蘇貞昌、即將卸任的駐日代表謝長廷、台灣日本關係協會前會長邱義仁、獨派大老吳澧培等人被聘為資政，民進黨前立委余天等人被聘為國策顧問；聘期均自113年8月1日起，至115年5月19日止。

台總統府發言人郭雅慧指出，依據「中華民國總統府組織法」，總統府資政不得逾30人、國策顧問不得逾90人，賴清德總統此次遴聘資政27人、國策顧問73人。

資政名單如下：

田弘茂、吳勝雄（吳晟）、吳澧培、李明亮、李茂盛、沈國榮、沈榮津、林全、林信義、邱義仁、姚嘉文、夏本‧嘎那恩、高英茂、張俊雄、張博雅、陳忠源、陳博志、陳繼盛、湯文萬、童永、黃崑虎、蔡仁泰、蕭新煌、韓良誠、謝長廷、顏志發、蘇貞昌

國策顧問名單如下：

王政松、王康秀絹、王欽鈴、白正憲、田詒鴻、余天、余文儀、何美玥、何黎星、吳靜吉、呂子昌、李伸一、李沛霖、李金龍、林光義、林見松、林金超、林建滄、林桂添、林凱民、林逸民、林榮松、邱進福、施信民、柯孫達、柯富揚、洪團樟、紀政、范振修、翁源水、康義勝、康銀壽、張田黨、張金華、張旻斌、張秋海、張輝雄、莊和子、莊振輝、莊維周、許肇祥、陳天隆、陳永昌、陳志鴻、陳旺來、陳振文、陳國欽、陳朝龍、陳輝東、曾貴海、程文俊、黃行德、黃金舜、黃俊森、黃奕睿、黃員教、黃越綏、黃銘得、彭添富、楊信、趙中正、廖全平、廖武治、廖美南、樊豐忠、鄭慶祥、盧博基、賴春生、賴博司、賴維信、簡文仁、嚴雋泰、顧忠華

中華民國 賴清德 民進黨

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