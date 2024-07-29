我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　

雙面人生？民運人士王書君被控外國代理人 在紐約開審

陸船翻覆謎團未解 ...兩岸各自表述 金門共識恐是表面和解

記者 王慧瑛、林政忠
陸船案大陸代表、泉州台港澳辦副主任李朝暉(左)一行人，29日經由小三通船班抵達金門。(記者蔡家蓁／攝影)
陸船案大陸代表、泉州台港澳辦副主任李朝暉(左)一行人，29日經由小三通船班抵達金門。(記者蔡家蓁／攝影)

0214陸船翻覆案重啟協商，雙方代表只要按劇本演出，預期能圓滿落幕。「擱置爭議」是這場協商的核心精神，兩岸高層腳本已擬好，但陸船翻覆調查結果至今不明，關鍵對白是否模糊帶過？真相若石沉大海，兩岸如何達成真正共識？沒有真相的金門共識，表面和諧、暗地詭譎，最後會不會上演「一場協商，各自表述」的劇碼？

一艘大陸「三無」漁船2月14日在金廈海域翻覆釀2死，第一時間執法的海巡署沒說明清楚，引發兩岸緊繃；歷經15天、15輪閉門協商，在缺乏互信下破局收場，大陸家屬返回大陸前不僅拒收撫慰金，還回嗆「民進黨當局後果自負」。原本上周已談好簽署共識，未料殺出凱米颱風攪局，打亂原本程序，可見兩岸事務充滿變數。

陸船翻覆事件掀起風暴，暴露海巡執法行動粗糙與失誤，尤其是賴清德總統上任後，觸及兩岸高度敏感且互信薄弱的核心問題，從海事糾紛上升到政治事件，演變成兩岸政治博弈；原本紅十字會等民間單位就能處理的海難事件，因官方危機處理失策，先誤導再誤判，延燒成複雜的兩岸政治事件，活結差點打成死結。

海巡部門一再隱瞞真相，致事態擴大日趨棘手，第一時間未說實話，接下來處理就愈發荒腔走板，難自圓其說。海巡署主張執勤具正當性，是該船隻侵入金門禁、限制水域卻蛇行拒檢，對岸隨即否認金廈存在禁、限制水域，宣布展開常態化巡查，金廈間因善意默契而存在多年的禁、限制水域一夕間消失，靠海維生的漁民被迫在夾縫中生存。

事過166天，2名大陸漁民遺體仍冰凍在金門殯儀館，遭扣的漁船一直被停放在第9海巡隊內，原本金門地檢署與海巡署主張漁船是證物，但在陸方堅持下，台方讓步同意交還陸方，盼事件早日落幕。台方看似堅守底線，但在司法管轄權、禁限制海域卻寸寸失守。

雙方今簽署共識協議後，台方將發還遺體、船隻，也會發給死者家屬每人台幣680萬元(約20萬7392美元)慰撫金，並技巧性表達歉意，展現人道關懷。然而，對照陸方4大訴求「真相、道歉、究責、賠償」，似還有落差，就算紛爭暫時落幕，但案情謎團未解，簽署共識恐只是表面和解。

賴清德 民進黨

上一則

驚世媳婦奪3命 廢死聯盟為全台唯一女死囚奔走求生

延伸閱讀

陸船翻覆案明協商可望達共識 台擬歸還遺體、漁船

陸船翻覆案明協商可望達共識 台擬歸還遺體、漁船
航班亂候位太久 金門旅客丟椅砸地勤立榮提告

航班亂候位太久 金門旅客丟椅砸地勤立榮提告
高雄中芸漁港發現遺體 疑福順輪輪機長

高雄中芸漁港發現遺體 疑福順輪輪機長
陸船翻覆案 海基會：最快下周復談

陸船翻覆案 海基會：最快下周復談

熱門新聞

台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
55歲中國籍男子張偉今年4月12日搭乘華航班機由香港來台，在豪華商務艙的座位上方搜刮陳姓旅客背包得逞5000元，遭航警蒐證後下機拘提到案，清查發現身懷美金、英鎊等17國外幣，桃園地檢署偵結起訴。(圖／航空警察局提供)

台逮「機艙老鼠」中國男搭機搜刮旅客現金 落網身懷17國鈔

2024-07-27 03:50
新竹市長高虹安。(本報系資料照)

新竹市長高虹安貪汙判刑依法要停職 由他代理市長

2024-07-26 00:10
南市區漁會理事長林士傑遭槍擊身亡，檢警9日在台南市立殯儀館解剖遺體，林妻（右）掩面哭泣，女兒市議員林依婷（左）在旁安撫。（記者黃宣翰／攝影）

林士傑8秒中11槍 槍手燒槍燒車滅證行動縝密

2024-07-10 02:18
凱米颱風及其外圍環流影響，台灣各地風雨明顯。(記者劉學聖／攝影)

侵台強颱凱米1狀況太特殊 前氣象局長驚呼：沒見過可類比的個案

2024-07-24 20:20
颱風凱米襲台，花蓮縣消防局24日下午獲報指花蓮市中興路一家超商前發生大樓女兒牆疑因強風導致掉落砸車，現場2人受傷，1人呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，另1人意識昏迷，緊急派員到場處理。（花蓮縣消防局提供）中央社

颱風凱米襲台 釀2死201傷

2024-07-24 10:44

超人氣

更多 >
這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡

這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡
小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人

小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人
巴奧／江旻憓奪金 香港發76萬美元獎金 全球最高

巴奧／江旻憓奪金 香港發76萬美元獎金 全球最高
巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國

巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國
巴奧／工作人員突穿越場地「嚇到馬兒」中國選手名次暴跌

巴奧／工作人員突穿越場地「嚇到馬兒」中國選手名次暴跌