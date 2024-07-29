陸船翻覆謎團未解 ...兩岸各自表述 金門共識恐是表面和解

陸船案大陸代表、泉州台港澳辦副主任李朝暉(左)一行人，29日經由小三通船班抵達金門。(記者蔡家蓁／攝影)

0214陸船翻覆案重啟協商，雙方代表只要按劇本演出，預期能圓滿落幕。「擱置爭議」是這場協商的核心精神，兩岸高層腳本已擬好，但陸船翻覆調查結果至今不明，關鍵對白是否模糊帶過？真相若石沉大海，兩岸如何達成真正共識？沒有真相的金門共識，表面和諧、暗地詭譎，最後會不會上演「一場協商，各自表述」的劇碼？

一艘大陸「三無」漁船2月14日在金廈海域翻覆釀2死，第一時間執法的海巡署沒說明清楚，引發兩岸緊繃；歷經15天、15輪閉門協商，在缺乏互信下破局收場，大陸家屬返回大陸前不僅拒收撫慰金，還回嗆「民進黨 當局後果自負」。原本上周已談好簽署共識，未料殺出凱米颱風攪局，打亂原本程序，可見兩岸事務充滿變數。

陸船翻覆事件掀起風暴，暴露海巡執法行動粗糙與失誤，尤其是賴清德 總統上任後，觸及兩岸高度敏感且互信薄弱的核心問題，從海事糾紛上升到政治事件，演變成兩岸政治博弈；原本紅十字會等民間單位就能處理的海難事件，因官方危機處理失策，先誤導再誤判，延燒成複雜的兩岸政治事件，活結差點打成死結。

海巡部門一再隱瞞真相，致事態擴大日趨棘手，第一時間未說實話，接下來處理就愈發荒腔走板，難自圓其說。海巡署主張執勤具正當性，是該船隻侵入金門禁、限制水域卻蛇行拒檢，對岸隨即否認金廈存在禁、限制水域，宣布展開常態化巡查，金廈間因善意默契而存在多年的禁、限制水域一夕間消失，靠海維生的漁民被迫在夾縫中生存。

事過166天，2名大陸漁民遺體仍冰凍在金門殯儀館，遭扣的漁船一直被停放在第9海巡隊內，原本金門地檢署與海巡署主張漁船是證物，但在陸方堅持下，台方讓步同意交還陸方，盼事件早日落幕。台方看似堅守底線，但在司法管轄權、禁限制海域卻寸寸失守。

雙方今簽署共識協議後，台方將發還遺體、船隻，也會發給死者家屬每人台幣680萬元(約20萬7392美元)慰撫金，並技巧性表達歉意，展現人道關懷。然而，對照陸方4大訴求「真相、道歉、究責、賠償」，似還有落差，就算紛爭暫時落幕，但案情謎團未解，簽署共識恐只是表面和解。