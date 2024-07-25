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圖輯╱凱米颱風+西南氣流 超大豪雨重創南台灣

本報記者／即時報導
凱米颱風挾帶暴雨造成高雄市區25日多處淹水，仁武區鳳仁路積水最深一公尺。記者劉學聖／攝影
凱米颱風挾帶暴雨造成高雄市區25日多處淹水，仁武區鳳仁路積水最深一公尺。記者劉學聖／攝影

凱米颱風帶來超大豪雨襲擊台灣中部及南部，高雄受創最重，從市中心到郊區多處嚴重淹水。全台因風災釀5死531傷，停電戶數最高達81萬7951戶。賴清德總統26日一早將南下高雄勘災。

凱米颱風對高雄造成2009年88風災後最嚴重災情，高雄市長陳其邁25日晚先表示除8個較偏遠區域停班停課，其餘區域26日正常上班上課，在龐大民怨湧入他的臉書抱怨後，高雄市改宣布26日繼續停班停課，台南、屏東等多個縣市跟進。

25日凌晨凱米颱風中心登陸宜蘭，25日晚7時在中國福建沿海登陸，期間移動緩慢，暴風圈籠罩嘉義以北、澎湖、馬祖及金門，各地風雨持續，多個縣市因暴雨淹水災情嚴重，颱風預計26日上午10時脫離台灣近海。全台積淹水災情總計2381件，截至25日晚8時積水未退1979件。

中央氣象署25日將南部累積雨量台南至屏東平地，由原600至900毫米調升至800至1200毫米。高雄市積淹水1004處，副市長林欽榮25日與中央災害應變中心視訊時，請求中央支援50台抽水機，國軍調派127人及車輛協助。

彰化縣副縣長林田富表示，彰化縣停電最高2萬4千戶；濁水溪25日上午7時水位一度到達警戒線，下午1時38分海潮下降，預防性撤離34人。南投縣長許淑華說，仁愛、信義及水里鄉淹水情況較嚴重，共撤離944人，山區降雨量仍大，26日仁愛及信義鄉繼續停班停課，埔里鎮守城橋去年因卡努颱風受損，先做一條便橋，這次被沖毀。

中央災害應變中心指出，高雄市旗山區後厝巷民宅25日遭土石流灌入，李姓夫妻2人被泥流淹沒，李妻脫困，但78歲丈夫當場死亡；台南市1名65歲男子自家修繕摔落送醫不治；雲林縣75歲男子騎機車外出購物，返家途中因掉落樹枝摔倒不治，這3人是25日風災新增死者。

凱米暴雨肆虐台灣 製表／生活文教中心、地方社會中心
凱米暴雨肆虐台灣 製表／生活文教中心、地方社會中心
凱米颱風25日挾帶暴雨，加上天文大潮影響，讓整個高雄市區幾乎都泡在雨中，民眾抱怨...
凱米颱風25日挾帶暴雨，加上天文大潮影響，讓整個高雄市區幾乎都泡在雨中，民眾抱怨連連，圖為九如四路淹水情況。記者劉學聖／攝影
凱米颱風25日挾帶暴雨，加上天文大潮影響，讓整個高雄市區幾乎都泡在雨中，民眾抱怨...
凱米颱風25日挾帶暴雨，加上天文大潮影響，讓整個高雄市區幾乎都泡在雨中，民眾抱怨連連，高雄市本和里一家小北百貨淹水一米深，貨架上的商品泡水散落一地，恐怕只能報廢。記者劉學聖／攝影
凱米颱風25日挾帶暴雨，加上天文大潮影響，讓整個高雄市區幾乎都泡在雨中，民眾抱怨...
凱米颱風25日挾帶暴雨，加上天文大潮影響，讓整個高雄市區幾乎都泡在雨中，民眾抱怨連連，高雄市三民區本和里淹水嚴重，大水灌進家中，汽機車也泡在水中。記者劉學聖／攝影
高雄一家小北百貨貨架上的商品泡水散落一地，恐怕只能報廢。記者劉學聖／攝影
高雄一家小北百貨貨架上的商品泡水散落一地，恐怕只能報廢。記者劉學聖／攝影
凱米颱風25日挾帶暴雨，加上天文大潮影響，讓整個高雄市區幾乎都泡在雨中，田寮二仁...
凱米颱風25日挾帶暴雨，加上天文大潮影響，讓整個高雄市區幾乎都泡在雨中，田寮二仁溪水暴漲，工寮只剩屋頂可見。記者劉學聖／攝影
凱米颱風25日挾帶暴雨，加上天文大潮影響，讓整個高雄市區幾乎都泡在雨中，左營區鬧...
凱米颱風25日挾帶暴雨，加上天文大潮影響，讓整個高雄市區幾乎都泡在雨中，左營區鬧區一處馬路冒出噴泉蔚為奇景。記者劉學聖／攝影
凱米颱風25日挾帶暴雨，加上天文大潮影響，讓整個高雄市區幾乎都泡在雨中，岡山嘉興...
凱米颱風25日挾帶暴雨，加上天文大潮影響，讓整個高雄市區幾乎都泡在雨中，岡山嘉興里一帶積水倒小腿肚，民眾無奈。記者劉學聖／攝影
凱米颱風25日挾帶暴雨，加上天文大潮影響，讓整個高雄市區幾乎都泡在雨中，民眾抱怨...
凱米颱風25日挾帶暴雨，加上天文大潮影響，讓整個高雄市區幾乎都泡在雨中，民眾抱怨連連，高雄市三民區本和里淹水嚴重，大水灌進家中，汽機車也泡在水中。記者劉學聖／攝影

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