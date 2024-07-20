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劍道選手蘇郁程代表中國參賽 陸委會：查處中

記者廖士鋒／即時報導
劍道選手蘇郁程代表中國國家隊參賽一事，目前仍由相關主管機關查處中，陸委會20日表示，如有違反「兩岸條例」相關規定，將依法處理。（圖／截自海博TV）
劍道選手蘇郁程代表中國國家隊參賽一事，目前仍由相關主管機關查處中，陸委會20日表示，如有違反「兩岸條例」相關規定，將依法處理。（圖／截自海博TV）

長居廈門的劍道選手蘇郁程日前被發現代表中國國家隊參加位於義大利米蘭舉辦的第19屆世界劍道錦標賽，由於先前陸委會已表示相關參賽程序規定是需要具有參賽國國籍，目前陸委會再度指出，本案目前已由相關主管機關查處中，如有違反「兩岸條例」相關規定，將依法處理。

陸委會20日表示，對蘇郁程代表「中國劍道隊」參賽，教育部體育署已透過管道「瞭解其如何代表中國大陸出賽，是否已在中國大陸設籍及持有中國護照」。陸委會強調，本案目前已由相關主管機關查處中，如有違反「兩岸條例」相關規定，將依法處理。

另據中央社19日報導，體育署日前去函請中華民國劍道協會向國際總會查證，經中華民國劍道協會詢問國際總會，協會表示，蘇郁程當初是由中國劍道協會會長持蘇郁程長期在廈門居住及工作證明向國際總會提出申請參加比賽。

根據國際競賽規則規定，若選手非持該國護照，可由該國會長向國際總會提出申請書，經國際總會會長同意始可參賽。體育署表示，將要求協會向總會提出抗議。

日前，陸委會副主委梁文傑11日下午在記者會上就蘇郁程代表中國參賽一事表示，官方已經檢視相關法規、也跟體育署查詢，並了解世界劍道比賽會要求參賽選手必須要具有所代表國家的國籍。

他表示，如果蘇郁程真的代表中國去參加世界劍道錦標賽，「我們會懷疑他已經拿到大陸國籍，這個部分我們會去了解狀況」。他強調，根據「兩岸人民關係條例」，不准同時擁有台灣與中國戶籍，且根據世界劍道協會相關規定，參加比賽時還要出示護照，「他們怎麼辦到的，我們也會去了解」。

梁文傑隨後並指出，如果確定有對岸的國籍（有護照、身分證或設有戶籍），主管機關會依「兩岸條例」註銷台灣人民身分。

中國福建省廣播影視集團旗下「海博TV」日前報導，蘇郁程已於10日搭機返回廈門，他表示，「第一次站在世界舞台上，作為一個中國人代表中國劍道隊參加世界劍道錦標賽，我非常的榮幸，也非常的自豪，很開心能夠為國爭光」，據報導，此次中國代表隊在男子團體項目中「取得16強佳績」。

中國官媒強調，蘇郁程在開幕式上被一致決定推派「擔任旗手」，率隊高舉中國五星旗出場，報導也提及，蘇郁程「是中國劍道隊第一位，也是目前為止唯一一位台灣省籍選手」。

蘇郁程被中國國家隊推舉擔任「旗手」，他表示「拿上國旗這一刻是非常感動的」。（圖／...
蘇郁程被中國國家隊推舉擔任「旗手」，他表示「拿上國旗這一刻是非常感動的」。（圖／截自海博TV）

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