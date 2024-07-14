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毒犯化名「陳冠吸」水瓶分3節藏毒手法細 警稱奇

記者陳宏睿／台中即時報導
雙北地區鄭姓、林姓男子涉嫌利用水瓶藏匿毒品，將水瓶切割成三段，利用視覺錯位藏毒。記者陳宏睿／翻攝
雙北地區鄭姓、林姓男子涉嫌利用水瓶藏匿毒品，將水瓶切割成三段，利用視覺錯位藏毒。記者陳宏睿／翻攝

台灣北部綽號「地藏」、「陳冠吸」的鄭姓、林姓男子被台中市刑大五隊掌握，涉嫌販毒，今年初收網，因二人疑有攜帶槍械，警方行動時佯裝成修路工人埋伏，趁交易時當場抓人，查扣涉案安非他命、毒咖啡包等市價約新台幣41萬元(1.3萬美元)毒品，也發現二人將常見寶特瓶裁切成三段，利用「視覺錯位」，將毒品隱藏在瓶身中段，手法細膩，警方也稱奇，檢方近日偵結依毒品罪起訴。

台中市刑大五隊在去年底追查陳姓女子（55歲）毒品案，經溯源查出，台北市綽號「地藏」的鄭姓男子（32歲）、新北市綽號「陳冠吸」的林姓男子（33歲）是毒品上手，二人是國中同學，過蘋果手機APP「facetime」、LINE對外與中小盤毒販聯繫，為到台中交易毒品，還從台北租賃iRent共享汽車南下。

全案經報請台中地檢署檢察官陳祥薇指揮後，展開數月偵辦，調查發現，二人有隨身攜帶大量安非他命等毒品，而且為避免防止同行「黑吃黑」，隨身攜帶有槍械防身。

市刑大在收網前縝密布署優勢警力，今年3月間，佯裝修路工人埋伏守候，趁二人欲外出交易毒品時，順利將鄭男等摁人查緝到案。

警方在林男身上查扣玩具手槍一把，林辯稱是交易時「壯膽」之用，也查扣手機、現金9.6萬元等贓證物，而鄭男隨身攜帶背包內，查扣現金70萬7000元、安非他命2包（重271公克）、吸食器2支、電子磅秤2台、毒品咖啡包198包及分裝袋1批等贓證物，毒品市價約41萬元。

警方調查，鄭、林二人十分狡猾，使用偽裝成礦泉水瓶的容器藏放毒品，該礦泉水瓶容器可分解為3段，上、下2段都裝有清水，中段為中空容器，幹員細心查找，才發現該礦泉水瓶暗藏玄機。全案經新北地檢署合併北部販毒事證後，偵結起訴二人。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

雙北地區鄭姓、林姓男子涉嫌毒品案件，台中市刑大今年初收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
雙北地區鄭姓、林姓男子涉嫌毒品案件，台中市刑大今年初收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
雙北地區鄭姓、林姓男子涉嫌利用水瓶藏匿毒品，將水瓶切割成三段，利用視覺錯位藏毒。...
雙北地區鄭姓、林姓男子涉嫌利用水瓶藏匿毒品，將水瓶切割成三段，利用視覺錯位藏毒。記者陳宏睿／翻攝
雙北地區鄭姓、林姓男子涉嫌毒品案件，台中市刑大今年初收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
雙北地區鄭姓、林姓男子涉嫌毒品案件，台中市刑大今年初收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
雙北地區鄭姓、林姓男子涉嫌毒品案件，台中市刑大今年初收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
雙北地區鄭姓、林姓男子涉嫌毒品案件，台中市刑大今年初收網抓人。記者陳宏睿／翻攝

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