疫後最大團 陸155人參加台北旅展

陸攤位熱絡 二○二四台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展昨登場，陸方共有一五五名官員及業者來台參與，現場設置七十多個攤位，氣氛熱絡。(記者黃義書／攝影)

2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展昨(12)在台北世貿一館展開，今年陸方有155名官員及業者來台參與，這不僅是疫後最大規模的中國大陸來台旅遊交流團，也是賴政府上任後最多大陸官員來台的一次。海峽交流基金會副董事長羅文嘉強調「這是一個善意」，期望從觀光 開始，作為敲開兩岸交流的第一塊磚。

旅展昨開幕，大陸方面來台參展團隊由安徽省文旅廳副廳長王靖領銜，成員涵蓋十二個省區，包括大陸航空、旅行業者及各省代表皆共襄盛舉，共有七十多個攤位，氣氛熱絡。大陸駐台的海峽兩岸旅遊交流協會（海旅會）台北辦事處主任何婕表示，在大陸疫情 防控平穩轉段的新形勢下，「大陸方面積極推動兩岸交流盡快恢復正常，兩岸各界在時隔三年後再度開展形式多樣的交流交往」。

羅文嘉致詞時聚焦兩岸交流。他表示，張開手臂歡迎對岸旅客來觀光，展現台灣善良價值。重啟兩岸觀光交流不僅能讓兩岸關係更好，也希望透過海基會橋梁堆疊善意、跨越障礙、雙向交流，希望這次對岸官員來台參展，將來我方也能到大陸去交流。

羅文嘉在另一場次的開幕式則提到，陸方官員來台是觀光署、移民署、陸委會等政府單位一起合作，「我們展現了誠意」。他隨後在海基會主持背景說明會時表示，「希望能帶動將來我方人員也能夠以同樣（形式）到對岸去推廣台灣旅遊」，尤其是期盼中央部會直接推動旅遊相關的部門和人員能過去。

羅文嘉指出，賴清德 總統在520就職演說中強調，兩岸可以從重啟雙邊對等的觀光旅遊、以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。希望從觀光開始做起，作為敲開兩岸交流的第一塊磚。

不過，羅文嘉說，大陸一直未開放旅遊團來台，「希望我們主動先做這一步，也能夠得到回應」。就日前福建踩線團赴馬祖的後續，接下來歡迎他們趕快申請到馬祖、金門旅遊。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，這次是疫後首次大陸訪團有官員隨行，也是疫後最大規模兩岸旅展，在兩岸局勢緊張的情況下，是很好的訊息，也希望藉由這樣的來往改善兩岸關係。

李奇嶽表示，旅行業界都希望盡快解除禁團令，對兩岸和平也會有幫助，否則對產業仍不健康，也希望大陸能釋出善意，讓陸客來台順利。

解除禁團令？觀光署：目前沒討論

去年台北夏季旅展主辦方原本也有邀請大陸九省旅遊官員來台，但未獲當時執政的蔡政府核可，導致儘管我方聯審會當時共核准大陸一三四名旅遊業者來台，最後僅六十五人報名參展。今年旅展，大陸來台參展人數整整比去年多出了九十人。

對於外界期待禁團令是否有望解除，觀光署長周永暉表示，目前沒有更進一步討論，如同交通部長李孟諺先前所言，現階段我國均開放自由行，六月也陸續有團客到對岸旅遊，希望逐步開放，讓兩岸觀光更加熱絡。