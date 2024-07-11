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爺孫戀女主角又出事 林靖恩當街偷吃他人外賣被抓

記者曾健祐／台中即時報導
林靖恩擅自拿取別人外送餐點食用，警方依竊盜罪嫌將他帶回調查。圖／翻攝自Threads、記者爆料網
林靖恩擅自拿取別人外送餐點食用，警方依竊盜罪嫌將他帶回調查。圖／翻攝自Threads、記者爆料網

與已故知名音樂人爺孫戀女主角林靖恩近期風波不斷，昨天又被民眾目擊在台中中區擅自拿別人的外送餐點，還坐在騎樓上大喇喇食用，洪姓男子驚覺餐點被偷吃報警，儘管林當場賠他237元餐費，洪也不追究，但警方仍認為林靖恩涉犯刑法竊盜罪，屬於公訴罪，仍將林帶回派出所偵辦。

有民眾在Threads發文指出，住在台中中區附近的人注意此人，小心你們的外送，並表示7月11日晚上點外送，餐點到了後，約11點30分下樓看到外送在樓下的桌子，就先去對面全家買東西。

貼文還說回來的時候發現外送不見，到外面尋找後看到此人在外面偷吃，等待報警的期間一直瞪他，態度囂張毫無悔意，全程錄影存證。

網友看到影片後發現這名女子就是林靖恩，還說「想說好眼熟是不是那個跟阿公在一起的」、「她這種無所謂態度，我會選擇報警」、「是林靖恩吧⋯⋯？」

台中第一分局表示，10日晚間11點58分獲報接獲洪姓男子報案，表示位於中區公園路住處前，其由外送員送來擺在一樓桌面的餐點遭別人食用，經查為林姓女子（28歲）擅自拿走，並走到一旁商旅前食用。

警方查，林女現場表示會付餐點的金額，予以補償洪男，並現場交付237元給對方，洪也表示不追究，但由於林女已經涉犯刑法竊盜罪嫌，屬於公訴罪，就算洪不提告警方仍需依法偵辦，並將林女帶回派出所調查。

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