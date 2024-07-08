藍綠立院上演全武行 林楚茵、王鴻薇互告傷害罪

(擷自聯合影音網)

台灣立法院內政委員會今審查「公職人員選舉罷免 法」修法草案，綠營占領主席台杯葛，國民黨 立委王鴻薇與民進黨立委林楚茵爆發衝突。兩人為此下午赴台北地檢署，互告對方涉犯傷害罪。

影片來源：聯合新聞網

事件源於立法院內政委員會今天上午審查「公職人員選舉罷免法」修法草案，林楚茵坐在主席台前的椅子上，過程中與徐巧芯發生拉扯，王鴻薇見狀後加入戰局，林楚茵朝王鴻薇甩手，王鴻薇打了林楚茵，林楚茵也回踢王鴻薇。

林楚茵則說，當時徐巧芯一直要把椅子把後拉，她避免椅子被拉走，只好坐在椅子上，過程中王鴻薇就像發瘋了一樣，過來掌了她幾個耳光。

王鴻薇在臉書 發布案發時的影片，指控林楚茵惡人先告狀，她已經準備好驗傷單，提告林楚茵涉犯傷害罪。她解釋，衝突源於徐巧芯被立委賴惠員勒脖子、熊抱，位置位於林楚茵座位後面，她繞過林楚茵試圖想把賴的手推開，怕徐巧芯會受傷，後來林楚茵回過頭來，就開始對她一直打一直打，她是基於正當防衛，真正展開攻擊的是林楚茵。

影片來源：聯合新聞網

林楚茵指控，王鴻薇所發布的是偽造影片；王鴻薇回應，有影片有真相，影片可能有非常不同的角度，林楚茵貼出的影片，完全隱蔽林楚茵攻擊她的部分；而她發布的影片則是拍到，她先制止他人勒住徐巧芯的脖子，後來林楚茵就莫名其妙地打過來。

林楚茵說，立委在立法院的議事攻防，推擠在所難免，但是今天早上王鴻薇直接對她摑掌及拳打腳踢，已經超越立委議事攻防範圍。林楚茵說，王鴻薇的力道非常地大，她右耳的耳環直接被打掉，並已完成驗傷。

王鴻薇說，林楚茵在事發後五至十分鐘後，突然說她流血受傷了，她懷疑林楚茵的傷口是怎麼弄出來的，民進黨如果動手的話，就要付出代價。