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海基會董事長鄭文燦涉貪汙弊案 桃檢聲押禁見

笑不出來的57歲生日 鄭文燦從政一路起伏大

記者蔡晉宇／台北6日電
海基會董事長鄭文燦。(本報系資料照片)
海基會董事長鄭文燦。(本報系資料照片)

7月6日是海基會董事長鄭文燦57歲生日，同一天卻因疑似涉貪，被桃檢聲押禁見，這個生日恐怕笑不出來。鄭文燦政治路在桃園發跡，八年地方執政讓桃園由藍轉綠，一度被看好是未來接班梯隊，甚至問鼎總統大位，但2022年市長交棒失敗後光環漸退，賴清德上任後更被調任到「冷衙門」海基會，如今捲入貪汙案，從政一路發展起伏相當大。

鄭文燦建中畢業後，考上台大電機系，但因與興趣不合，重考後改念社會系，大學期間積極參與學生自治活動與社會運動，1990年3月，他在野百合學運期間擔任決策小組召集人，提出解散國民大會等四大訴求，並促成1992年廢除萬年國會。

1998年鄭文燦首度參選桃園縣議員，就以全縣最高票當選，他只當了一屆，就轉任民進黨文宣部副主任，之後再升文宣部主任。2006年入閣擔任新聞局局長，以39歲年齡成為當時最年輕的閣員。接著他在黨職歷練，也當過民進黨組織部主任、中國事務委員會發言人、桃園縣黨部主委。

2009年當時黨主席蔡英文徵召鄭文燦參選桃園縣長，說他足智多謀、文勇雙全，也因他當時稍圓潤的身材，被封為「胖周瑜」。當年縣長選舉雖然落敗，但2014年，桃園縣升格桃園市，他再度挑戰，結果大爆冷門，擊敗尋求連任的國民黨對手吳志揚。桃園在他執政下，原本許多深藍鐵票區紛紛轉綠，2018年大環境對民進黨不利，但他得票卻反而增加，再度連任成功，政治前景一片光明。

不過在桃園市長卸任前夕，民進黨安排由當時的新竹市長林智堅轉任，結果引發爭議，加上林智堅被爆論文抄襲，民進黨陣前換將，緊急徵召當時立委鄭運鵬參選，最後敗給桃園市長張善政，終結民進黨在桃園8年執政。在選舉期間，鄭文燦也爆出不少爭議，包括自己同樣涉及論文抄襲、舉債過高讓桃園負債累累等。

2022年桃園市長敗選後，鄭文燦轉任行政院副院長。他在桃園的不敗神話被打敗後也深受重傷，雖與賴清德一樣同屬新系，不過他也深受蔡英文信任，與英系友好，與賴清德在接班梯隊上有競爭關係，但2022年摔了一跤，讓賴清德搶得先機，當選黨主席並參選2024年，如今當選總統。

鄭文燦2024年立委輔選的成績也未竟如人意，原本桃園6席立委藍綠是3比3，但選舉結果民進黨慘遭全滅。賴清德勝選後，還外傳因鄭文燦在2020年蔡賴總統初選時挺蔡，讓賴仍有忌憚，新內閣名單中，遲遲不見鄭文燦的名字，直到最後一波新內閣名單，才確定鄭文燦接任海基會董事長。

海基會董事長過去曾是院長級職位，如今已被降級成部長級，加上民進黨執政後兩岸關係緊張，海基會未來能發揮多少作用，不無疑問，鄭文燦也與層峰的距離，越來越遠。在韜光養晦階段再爆涉貪，鄭文燦能否過關，有待觀察。

民進黨 賴清德 蔡英文

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