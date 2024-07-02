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澎湖漁船遭中國海警船押返 漁民：中國在報復賴清德

記者王勇超／高雄即時報導
澎湖籍漁船大進滿88號今晚在金門外海捕撈小管時，突然被2艘中國海警船強行登檢，並將船隻帶回中國。示意圖。(取自中國海警微信公眾號)
澎湖籍漁船大進滿88號今晚在金門外海捕撈小管時，突然被2艘中國海警船強行登檢，並將船隻帶回中國。示意圖。(取自中國海警微信公眾號)

澎湖籍漁船大進滿88號今晚在金門外海捕撈小管時，突然被2艘中國海警船強行登檢，並將船隻帶回中國。澎湖漁民透露，近期兩岸關係緊張，中國海警帶走澎湖漁船，是對台灣總統賴清德的一種報復。

海巡署表示，本案「大」船被登檢位置距中國晉江11.2浬，且為中國伏季休漁期間，後續將由台灣陸委會、漁業署透過兩岸管道協調中方，台海巡署呼籲中方勿政治操作，損害兩岸關係，儘速釋放「大」船人船。

澎湖區漁會總幹事蔡月嬌說，今晚接獲以前在澎湖服務、現在調往金門海巡的人員來電通知，指稱有一艘澎湖籍漁船大進滿88號，在金門東北角海域捕撈小管時，被中國海警船強行登檢，並被控制押回中國。

蔡月嬌說，大進滿88號夏天捕小管、冬天補土魠魚，船上的洪姓船長是澎湖西嶼人，另有5名外籍移工，大進滿88號是船公司讓船長管理，到今晚10時許為止，洪姓船長的家人尚未與區漁會聯繫。

蔡月嬌表示，澎湖的老船長告訴她，大進滿88號被中國海警扣回中國，後續就像台灣海巡逮捕他國違法漁民的做法，會把漁民留置調查並罰款。蔡月嬌說，目前兩岸關係緊張，澎湖多漁民認為這次中國海警船抓走大進滿88號，是對賴清德的一種報復。

賴清德

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澎湖漁船遭中國海警船帶走 船上有2名台籍、3名印尼籍

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