帛琉旅遊被逼脫光查私密處 受害人批：捐這麼多錢還受辱

媒體報導有一名李姓女子17日到友邦帛琉旅遊，在機場辦理出關手續時，被海關要求她「脫光檢查」，甚至要求檢查私密處。當事人今在新黨陪同下，前往外交部前還原事發經過。記者毛昱棋／攝影

近期有國人至我邦交 國帛琉旅遊，遭帛琉海關人員全身脫光檢查，甚至查看私密處是否有藏毒。當事人李小姐上午前往外交部表達意見，認為我國捐款帛琉上億元（台幣），國人旅遊竟還受辱，呼籲外交部應協調帛琉政府改善、優化海關檢查流程。

當事人李小姐6月17日入境帛琉時遭帛琉機場海關人員進行貼身搜查，甚至脫光衣物查看私密處，上午在新黨副發言人游智彬等人陪同下到外交部前舉行「外交無能 人民私處都罩不住 帛琉行受害人現身」記者會。

李小姐受訪時表示，她是首次到帛琉旅遊，下飛機至領行李處，她先去上廁所，之後在過海關時就被海關人員叫去小房間脫衣搜身，僅留貼身衣物，後來又被告知須脫去內衣褲檢查前後私密處，雖然她表達抗議，但仍被要求這樣配合。

李小姐說，她花費近7萬元至帛琉旅遊潛水，竟被海關檢查私密處，「誰會被檢查私密處認為是正常的？」認為自己沒有被受到尊重，並表示，她在事件發生後，才了解到我國花納稅人的錢，捐款給帛琉達好幾億元，現在到帛琉旅遊竟還要受辱。

李小姐呼籲外交部能夠與帛琉政府協調，在未來優化他們的海關檢查方式，不要一下子就這麼侵入，也希望對於語言不通的旅客能夠提供翻譯，告知其意圖，而不是一味要求配合。

新黨則質疑，過往帛琉沒有對入境旅客脫光檢查私密處，這次的做法何來「一視同仁」？並批評，民進黨政府平常最喜歡強調捍衛台灣人的尊嚴和人權，如今遇到國民受到外國不合理的欺負，為什麼就這樣不痛不癢的呼籲了事？

新黨指出，2012年一位美國女子從墨西哥 返美時，被海關懷疑藏毒，脫光搜身沒找到毒品 ，竟還把她上手銬送去醫院做腸道、陰道檢查，仍未找到毒品才被釋放。事後她控告美國海關，結果法院判決海關需賠償47.5萬美元。

新黨說，期盼政府硬起來，比照相關案例協助李小姐索賠，否則講再多捍衛台灣人尊嚴與人權都是笑話。